Доллар к закрытию межбанка снизился до 11,70 грн
Сегодня на межбанковском рынке цены на американскую валюту снова стабилизировались.
В среду, 30 апреля, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 11,4000/11,8000, к закрытию торгов ценовые уровни сконцентрировались в диапазоне 11,5500/11,7000, сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг.
Рынок евро-гривня открылся котировками 16,0230/16,4420, к закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH установились на уровне 15,9720/16,1855.
Рублевый рынок открылся котировками 0,3191/0,3303, к закрытию торгов сузился спрэд до 0,3203/0,3273.
В России курс доллар-рубль повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 35,6900 (+0.0875).
На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3775/1,3855.
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Как сообщал УНИАН, во вторник, 29 апреля, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 11,5500/11,8500.
К закрытию торгов ценовые уровни достигли значений 11,4000/11,6000.