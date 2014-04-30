Доллар к закрытию межбанка снизился до 11,70 грн

В среду, 30 апреля, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 11,4000/11,8000, к закрытию торгов ценовые уровни сконцентрировались в диапазоне 11,5500/11,7000, сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг.

Рынок евро-гривня открылся котировками 16,0230/16,4420, к закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH установились на уровне 15,9720/16,1855.

Рублевый рынок открылся котировками 0,3191/0,3303, к закрытию торгов сузился спрэд до 0,3203/0,3273.

В России курс доллар-рубль повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 35,6900 (+0.0875).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3775/1,3855.

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Как сообщал УНИАН, во вторник, 29 апреля, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 11,5500/11,8500.

К закрытию торгов ценовые уровни достигли значений 11,4000/11,6000.