Фирташа могут посадить на 50 лет и конфисковать все его активы - СМИ

Решение об экстрадиции Дмитрия Фирташа из Австрии в США ожидается в мае. Олигарху грозит до 50 лет тюрьмы и конфискация всех активов.

В мае суд рассмотрит вопрос экстрадиции Дмитрия Фирташа в Соединенные Штаты, сообщили Deutsche Welle в Земельном суде Вены. Все необходимые документы от Федерального бюро расследования США, по словам пресс-секретаря суда, уже поступили. Украинский олигарх ожидает рассмотрения дела не в следственном изоляторе, а в своей венской резиденции, уплатив залог в рекордные для австрийского правосудия 125 миллионов евро. Фирташ подключил к своей защите именитых юристов. Его адвокатом в суде будет выступать бывший министр юстиции Австрии Дитер Бемдорфер.

Уголовное дело против Дмитрия Фирташа расследовали следователи ФБР в течение нескольких лет. Речь идет о подозрении в создании преступной группировки и подкупе представителей местной власти в одном из штатов Индии, а также представителей центральной власти страны. Согласно материалам следствия, для получения разрешений на добычу сырья, необходимого для производства титановых сплавов, Фирташем через посредников были переданы взятки на сумму по меньшей мере в 18,5 миллиона долларов. Следователи не исключают, что сумма могла быть и большей, учитывая ожидаемый ежегодный доход от добычи в Индии в около полумиллиарда долларов в год.

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Собранные американскими следователями материалы могут стать основанием для открытия целого ряда уголовных дел. ФБР имеет информацию о всех подконтрольных Дмитрию Фирташу компаниях, в частности не являющихся публичными и оформленных в офшорах на подставных лиц. В целом с Фирташем связывают полторы сотни - преимущественно оффшорных - компаний. 89 из них зарегистрированы на Кипре, остальные - в Австрии, в Германии, Швейцарии, Венгрии, на Британских Виргинских островах, в Великобритании, Нидерландах и на Сейшельских островах. Установлено также, что Фирташ имеет в целом 41 банковский счет в этих странах.

Самый неожиданный для украинского олигарха поворот заключается в том, что все средства на счетах и все фирмы, на которые оформлены крупные промышленные активы, СМИ и недвижимость в Украине и во всем мире ФБР требует конфисковать в пользу Соединенных Штатов. При этом в ФБР ссылаются на законодательство США, которое дает возможность конфисковывать активы компаний, уличенных в коррупционных правонарушениях и отмывании денег.

Если дело Фирташа будет доведено до конца, это станет доселе невиданным антикоррупционным прецедентом, который заставит задуматься многих олигархов всего мира. Сегодня мультимиллиардер, который еще несколько месяцев назад был одним из "хозяев жизни" в Украине, находится в ожидании суда. Счета Фирташа заморожены по требованию США. Ему грозит заключение на несколько десятков лет за создание преступной группировки и отмывание средств. Максимальный совокупный срок заключения за преступлениями, инкриминированными олигарху, составляет 50 лет, отмечает Минюст США.

Зато Дмитрий Фирташ отвергает все обвинения в коррупции. "Мой арест в Вене не имеет под собой серьезного юридического обоснования и я глубоко убежден, что за ним стоят сугубо политические мотивы", - говорится в заявлении, распространенном пресс-службой бизнесмена.

Политический контекст, в котором произошел арест Фирташа, лишь добавляет делу резонанса, отмечают обозреватели в США. Имея полную информацию о подконтрольных Дмитрию Фирташу банковских счетах и фирмах, ФБР может после экстрадиции открыть против олигарха с сомнительной репутацией еще ряд уголовных дел. Учитывая политическое противостояние между Вашингтоном и Москвой из-за аннексии Россией Крыма, в Соединенных Штатах предполагают, что украинский "газовый олигарх" интересен ФБР прежде всего не как подсудимый, а как потенциальный свидетель в деле против окружения российского президента Владимира Путина.