Меркель рассказала, когда должны создать ЗСТ между Евросоюзом и Японией

Переговоры о подписании соглашенияо создании зоны свободной торговли между Европейским союзом и Японией должны быть завершены в 2015 году, считает канцлер Германии Ангела Меркель. Об этом она заявила после состоявшейся в Берлине встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, пишет ИТАР-ТАСС.

Такое соглашение "имело бы большое значение для Германии", чья экономика во многом ориентирована на экспорт, подчеркнула Меркель. "2015 год стал бы (для подписания) хорошим годом", - добавила она. Федеральный канцлер также сообщила о том, что в 2015 году она нанесет визит в Японию.

Глава японского правительства совершает европейское турне, в ходе которого посетит Великобританию, Португалию, Испанию, Францию и Бельгию. 30 апреля в Берлине он будет принят президентом ФРГ Йоахимом Гауком.

Переговоры между Брюсселем и Токио о создании зоны свободной торговли продвигаются медленно. Этот вопрос будет обсуждаться и во время визита Абэ в Бельгию 7 мая.

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