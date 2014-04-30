Евросоюз готов оказать финансовую помощь Украине после соглашения с МВФ - Ромпей

Глава Европейского совета Герман ван Ромпей заявил, что Европейский Союз готов предоставить экономическую помощь Украине после получения одобрения Международного валютного фонда (МВФ).

«Безусловно, нам необходимо полномасштабное соглашение с МВФ, но ЕС уже готов к оказанию макроэкономической помощи в рамках пакета (помощи Украине). Мы готовы поддержать Украину», - заявил глава Европейского совета во время визита в Прагу, передает РИА Новости.

Совет директоров МВФ сегодня, 30 апреля, рассмотрит пакет помощи Украине в рамках новой программы сотрудничества. Предварительная договоренность о кредитах на сумму 14-18 млрд долл. была достигнута в конце марта. Министр финансов Украины Александр Шлапак 25 апреля заявил, что Украина рассчитывает получить 16,8 млрд долл.

Читайте такжеЕврокомиссия дополнительно выделяет Украине 365 млн евро

Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд сегодня также заявил, что ЕС готов оказать финансовую помощь Украине. Решение будет принято в ходе министерской встречи Совета Европы 4 мая.

Вице-президент Еврокомиссии Сиим Каллас от имени Евросоюза подписал в понедельник меморандум о взаимопонимании по макрофинансовой помощи Украине объемом в 1 млрд евро. Эта поддержка является частью пакета помощи Украине, заявленного Еврокомиссией 5 марта на общую сумму 11 млрд евро.

Как сообщалось ранее, Еврокомиссия планирует передать порядка 1 млрд евро Национальному банку Украины в виде кредитов сроком до 15 лет. Эти средства должны поддержать платежный баланс страны. Еврокомиссия от имени ЕС должна получить возможность занять необходимые средства на рынках капитала или у финансовых институтов и ссудить их Украине.