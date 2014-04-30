НБУ продлил до июня ограничение на снятие валютных вкладов

Об этом сообщается на сайте НБУ со ссылкой на постановление регулятора от 29 апреля №245.

В то же время, согласно постановлению, отменяются ограничения по сроку проведения операций по покупке банками иностранной валюты по поручению юридических лиц, физических лиц - предпринимателей, иностранных представительств. Постановление также восстанавливает на 1 месяц действие временной нормы, предусматривающей установление нулевой ставки резервирования средств по договорам о привлечении банками средств в иностранной валюте от нерезидентов на срок до 183 календарных дней и отменяет ограничения на объемы получения наличных средств со счетов клиентов банков в иностранной валюте по операциям по обеспечению расходов работников за границей.

Согласно постановлению, на месяц продлевается разрешение резидентам осуществлять погашение кредитов в иностранной валюте не ранее срока, предусмотренного договором.

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Помимо этого, нормативный акт продлевает установление максимальной суммы продажи наличной иностранной валюты одному физическому лицу на уровне 15 000 гривень в эквиваленте в течение одного операционного дня в пределах одного банковского учреждения и установление разрешения на осуществление покупки наличной иностранной валюты у физических лиц в сумме, которая в эквиваленте не превышает 150 тыс. грн, без предъявления документов, удостоверяющих личность.

Продлевается также запрет на осуществление операций по купле-продаже инвалюты на межбанковском валютном рынке без поставки валют.

Кроме того, регулятор продлил ограничение по максимальной сумме осуществления переводов в инвалюте по поручению физлиц по текущим неторговым операциям на уровне 15 тыс. грн в месяц в эквиваленте (без подтверждающих документов с текущего счета в инвалюте или без его открытия) и 150 тыс. грн в месяц в эквиваленте (по текущему счету в инвалюте на основании подтверждающих документов).

"Постановление №245 вступает в силу с 1 мая 2014 года и действует до 1 июня 2014 года. Предусмотренный им пакет временных стабилизационных мероприятий будет способствовать закреплению положительных тенденций в развитии денежно-кредитного рынка, которые сформировались в апреле, и нивелированию негативного влияния факторов, связанных с текущими экономическими и политическими вызовами", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк с 28 февраля установил ряд ограничений на валютном рынке. В частности, регулятор дал банкам право в случае досрочного снятия средств с валютных счетов возвращать их в гривне по курсу банка на день проведения такой операции, а также обязал банки ограничить выдачу средств с валютных счетов через кассы и банкоматы до 15 тыс. грн на клиента в сутки, исходя из официального курса НБУ.