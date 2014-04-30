Минфин сформировал рабочие группы для обсуждения налоговой реформы

Решение о формировании таких групп было принято в ходе встречи министра финансов Украины Александра Шлапака с представителями парламента, общественных организаций и бизнеса, сообщили УНИАН в пресс-службе Минфина.

«Принято решение создать группы: «администрирование налогов и сборов», «налог на прибыль», «налог на доходы физлиц», «налог на добавленную стоимость», «акцизный налог», «рентные платежи», «местные налоги и сборы», «специальные режимы налогообложения», «налогообложение аграрного сектора». Ни одна из налоговых инициатив Минфина на будет вынесена на рассмотрение правительства без предварительного обсуждения в рамках рабочих групп», - подчеркнули в министерстве.

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Как отмечается, задачей рабочих групп станет проработка сокращения количества налогов до 8-9, оценка контроля трансфертного ценообразования, контроля работы налоговых и финансовых органов, усовершенствование борьбы с налоговыми «ямами», упрощение регистрационных процедур, упрощение отчетности, максимальное объединение налогового и бухгалтерского учетов. Кроме того, каждая из 9 групп проработает детали налоговой политики по своим – «отраслевым» направлениям.

Ранее премьер-министр Украины Арсений Яценюк предложил разработать новую редакцию Налогового кодекса и внедрить в Украине к 2016 году новую упрощенную систему налогообложения, которая в первую очередь будет предполагать сокращение базовых налогов до 8. По словам главы правительства, выполнение такого задания даст возможность упростить процедуру администрирования сбора налога, упразднить коррупцию в налоговой сфере и дать возможность предпринимателям работать в прозрачных и понятных механизмах.

Кроме того, Яценюк напомнил, что в рамках преобразований, в том числе конституционных, в Украине необходимо переработать Бюджетный кодекс, в первую очередь, в части распределения межбюджетных трансфертов.