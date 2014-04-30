ГПУ открыла дело против Клименко и рассказала, как он прикарманил 6 миллиардов

Главное следственное управление Генеральной прокуратуры Украины проводит досудебное расследование в уголовном производстве по факту злоупотребления властью и служебным положением бывшим министром доходов и сборов Украины Александром Клименко и другими должностными лицами министерства, а также уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины).

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины, установлено, что Александр Клименко, злоупотребляя служебным положением, по предварительному сговору с другими должностными лицами Миндоходов, организовал в Одесской, Киевской, Донецкой и Харьковской областях так называемые «программные» предприятия, целью которых было предоставление услуг по растаможиванию товаров на территории Украины по значительно заниженной таможенной стоимости.

Принцип работы преступной схемы заключался в уклонении и минимизации уплаты налогов и сборов в государственный бюджет Украины путем реального уменьшения веса груза с подделкой сопроводительных документов на груз, изменения в сопроводительных документах на груз классификации и кодов товаров на более дешевые, чем в реальности.

Кроме того, в ходе досудебного расследования установлено, что на протяжении 2012-2013 гг.Клименко по предварительному сговору с должностными лицами министерства и должностными лицами субъектов хозяйственной деятельности организовал деятельность на территории страны схемы уклонения от уплаты налогов предприятиями реального сектора экономики.

Принцип работы этой схемы заключался в предоставлении указанным предприятиям возможности пользоваться услугами «обналичивающих» структур, которые были подконтрольны Клименко, с целью минимизации налоговых обязательств и незаконного формирования налогового кредита по НДС.

В результате незаконной деятельности указанных предприятий и самого Клименко бюджету Украины причинен ущерб на сумму более 6 млрд грн.

29 апреля в отношении Клименко вынесено уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины.

Продолжаются мероприятия по установлению его местонахождения.