Как взять кредит и не возвращать его: депутатские методики
Король тендерных закупок Игорь Еремеев уже несколько лет использует различные уловки, чтобы не возвращать кредиты. Только банку «Форум» фирмы нардепа должны более 20 миллионов долларов, но, вопреки решениям судов, платить не спешат.
Эксперты утверждают, что, если примеру Еремеева последуют другие заемщики, это приведет к коллапсу отечественной банковской системы. Кстати, из-за массового невозврата кредитов банк «Форум» уже оказался в сложном финансовом положении. Чтобы спасти это финучреждение от банкротства, Нацбанк ввел в банк временную администрацию.
У компаний Игоря Еремеева с банком «Форум» есть несколько крупных кредитных историй. Одна из них началась еще в 2006 году, когда финансовое учреждение принадлежало бизнесмену Леониду Юрушеву. Именно в это время «Форум» открыл достаточно приличную, по тем временам, кредитную линию — 12 миллионов долларов — сразу нескольким «еремеевским» компаниям. Разные транши в течение 2006 года получили «Торговый дом «Континиум — Галичина», «Континент Нефте-трейд» и «Вест Ойл Груп». Кредит банк предоставил на три года под 12% годовых.
В июле 2008 года «Форум» в канун смены собственника (именно в этом году Юрушев продал банк немецкому Commerzbank) успел выдать еще одной компании Еремеева - «Херсонский нефтеперерабатывающий завод» - кредит на сумму 7,2 миллиона долларов. Срок погашения — март 2009 года.
Однако, ни один из ранее выданных кредитов компании Еремеева банку не вернули. Даже несмотря на то, что на сторону банка встали суды.
Уловка №1 — голые поручители
Тело первого кредита (12 млн. долларов) и проценты по нему (почти 700 тыс. долларов) компании Еремеева должны были погасить к 11 апреля 2009 года. Но ничего подобного произошло. Компании больше года кормили банк «завтраками», но кредит так и не возвращали. Чтобы сохранить отношения с заемщиком, банк в начале 2011 года решился продлить пользование ранее выданными кредитными ресурсами до конца 2012 года. Правда, «Форум» пошел на это после того, как другая компания Еремеева - «Золотой экватор» - выступила поручителем.
Аналогично развивалась ситуация со вторым кредитом. Фирма «Херсонский нефтеперерабатывающий завод» заявил «Форуму» о невозможности вовремя рассчитаться по кредиту. Тогда, идя на встречу заемщику и надеясь на его добросовестность, банк подписывает дополнение к договору о продлении срока пользования кредитом до конца 2013 года. Поручителем выступила уже знакомая компания Еремеева - «Вест Ойл Груп». Таким образом, поручителями по одним кредитам стали должники по другим кредитам, взятым в том же банке.
Разумеется, такие поручительства одних компания Еремеева за других оказались голословными. «Форуму» никто кредиты так и не вернул.
Уловка №2: А кредитные доллары… не настоящие
Не дождавшись возврата кредитов, в начале 2012 года «Форум» начинает судебную тяжбу с заемщиками. Иски банк подал в Хозяйственный суд Волынской области с одним требованием к еремеевским компаниям — немедленно погасить кредиты. Однако в суде юристы известного бизнесмена и депутата заявили: банк не имел права выдавать кредит в долларах, поскольку единственной денежной валютой в Украине является гривня. Кроме того, юристы Еремеева пытались в суде доказать, что, для предоставления кредита в иностранной валюте, банк должен был получить индивидуальную лицензию от Нацбанка. В связи этим юристы просили признать недействительными кредитные договора.
Однако суд первой инстанции счел доводы заемщика не серьезными и обязал его не только вернуть кредиты и погасить проценты, но и, также, уплатить пеню в размере трех миллионов гривен.
Уловка №3. Поиск крайнего
Не согласившись с решением суда первой инстанции, компании Еремеева в начале сентября 2012 года подали апелляцию. Иск поступил на рассмотрение Ривненского апелляционного хозяйственного суда. Однако, вскоре суд принимает решение: рассмотрение иска приостановить, поскольку компании Еремеева… затеяли судебные тяжбы между собой! Оказалось, что «Торговый дом «Континиум — Галичина» не хочет платить и требует, чтобы «Континент Нефте-трейд» погасила кредит. Последняя, при этом, тоже платить не хочет – и выставила претензии к «Вест Ойл Груп». «Вест Ойл Груп»… и так далее.
Таким образом юристы должников играли в игры с банком больше года. Все это время реальные дела банка против заемщиков припадали пылью в Ривненском апелляционном хозяйственном суде.
Рассмотрение реальных дел по существу было возобновлено лишь в начале марта этого года. Но, так как намерения платить у Еремеева не было, представитель его компании подает в суд справку… об отсутствии задолженности перед банком. И снова потребовал закрыть рассмотрение дела.
Банк с погашением долгов не согласился и попросил суд отклонить прошение заемщика.
В результате, 31 марта 2014 года апелляционный суд подтвердил правильность вердикта суда первой инстанции и потребовал от компаний Еремеева погасить все — и кредиты, и проценты за пользование ими, и пеню.
23 апреля судья Хозяйственного суда Волынской области Якушева выдала приказ о принудительном взыскании с компаний Еремева 12 млн. долл. кредита и почти 700 тыс. долларов в виде процентов. Плюс общая сумма набежавшей пени — свыше 3 млн. грн.
Кроме того, по второму кредитному спору – в деле о кредите Херсонскому НПЗ – 17 марта 2014 года судья Хозяйственного суда Волынской области Слупко издал приказ о принудительном взыскании с компании-поручителя «Вест Ойл Груп»» 7,2 млн. долларов и почти 500 тыс. долларов в виде процентов.
Взыскание в обоих случаях должно быть осуществлено до конца марта 2015 года.
Однако уплатил ли Еремеев долги, и вообще, собирается ли он их платить, сказать сложно. Нынешний собственник банка «Форум» - «Смарт-холдинг» Вадима Новинского — не готов комментировать данную ситуацию.
«С 14 марта 2014 года в ПАО "Банк "Форум" введена временная администрация, и с этого момента наблюдательный совет и правление банка не участвуют в управлении финансовым учреждением, в том числе в части ведения судебных тяжб», - скупо отвечает на запросы PR-департамент «Смарт-Холдинга».
Есть такие клиенты
В Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) не стали комментировать общий уровень погашения представителями реального сектора экономики кредитов в банке «Форум». Однако, анализируя ситуацию в общем, глава НАБУ Сергей Мамедов отметил, что попытка уйти от погашения кредитов — достаточно распространенная практика.
По его словам, добросовестный заемщик не будет искать причины, как уклониться от уплаты по кредиту, а сделает все для того, чтобы найти возможность выполнить свои обязательства. «Такие клиенты, даже если у них ухудшается экономическая ситуация, снижается объем выручки и реализации, ищут совместно с банком взаимоприемлемые пути решения проблемы. В таких случаях необходимо идти в банк и налаживать диалог», - говорит Мамедов.
«Но, конечно, есть такие клиенты, которые стараются «уйти» от своих обязательств под любым предлогом. Тем более, что низкий уровень защиты прав кредиторов, который существует в нашей стране, является дополнительной мотивацией к таким действиям», - добавил он.
Не первый банк
Кстати, Игорь Еремеев уже был замечен в скандальной истории с банкротством банка – речь идет о банке «Надра» в 2008-2009 годах. «Украинская правда» провела расследование и выяснила, что, посредством целого конгломерата подконтрольных Еремееву фирм, тендерному королю тогда удалось вымыть из банка, по разным оценкам, до 805 млн. грн.. Схема использовалась простая, схожая с той, которая описана выше: компании Еремеева брали многомилионные кредиты, через короткое время объявляли себя банкротами, подкрепляя собственную неплатежеспособность соответствующими решениями хозяйственных судов.
Правда, в том случае банк, похоже, подыгрывал автозаправочному магнату: так, по информации «УП», кредит на 173 миллионов гривень был выдан малоизвестной посреднической фирме «К-Л-О» (не путать с похожим, но – без дефисов, названием сети заправок), еще 211 миллионов были выданы «Надрами» торговой компании «Найт». При этом, выделенные средства на счетах упомянутых структур не задержались, а были переведены частному предприятию «Ров и К», а затем – и вовсе распорошены. После получения кредитов «К-Л-О» и «Найт» были ликвидированы мгновенно – едва ли не в один день, по решению Хозяйственного суда Днепропетровской области. В аналогичной кредитной схеме были замечены компании «Вест-Ойл-Груп», «Западная нефтяная группа», «Континум Укр-Ресурс». Всего таких структур, близких к одиозному депутату-бизнесмену, по данным «УП», было не менее десятка.
Владимир Касатонов