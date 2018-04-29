Как взять кредит и не возвращать его: депутатские методики

Эксперты утверждают, что, если примеру Еремеева последуют другие заемщики, это приведет к коллапсу отечественной банковской системы. Кстати, из-за массового невозврата кредитов банк «Форум» уже оказался в сложном финансовом положении. Чтобы спасти это финучреждение от банкротства, Нацбанк ввел в банк временную администрацию.

У компаний Игоря Еремеева с банком «Форум» есть несколько крупных кредитных историй. Одна из них началась еще в 2006 году, когда финансовое учреждение принадлежало бизнесмену Леониду Юрушеву. Именно в это время «Форум» открыл достаточно приличную, по тем временам, кредитную линию — 12 миллионов долларов — сразу нескольким «еремеевским» компаниям. Разные транши в течение 2006 года получили «Торговый дом «Континиум — Галичина», «Континент Нефте-трейд» и «Вест Ойл Груп». Кредит банк предоставил на три года под 12% годовых.

В июле 2008 года «Форум» в канун смены собственника (именно в этом году Юрушев продал банк немецкому Commerzbank) успел выдать еще одной компании Еремеева - «Херсонский нефтеперерабатывающий завод» - кредит на сумму 7,2 миллиона долларов. Срок погашения — март 2009 года.

Однако, ни один из ранее выданных кредитов компании Еремеева банку не вернули. Даже несмотря на то, что на сторону банка встали суды.

Уловка №1 — голые поручители

Тело первого кредита (12 млн. долларов) и проценты по нему (почти 700 тыс. долларов) компании Еремеева должны были погасить к 11 апреля 2009 года. Но ничего подобного произошло. Компании больше года кормили банк «завтраками», но кредит так и не возвращали. Чтобы сохранить отношения с заемщиком, банк в начале 2011 года решился продлить пользование ранее выданными кредитными ресурсами до конца 2012 года. Правда, «Форум» пошел на это после того, как другая компания Еремеева - «Золотой экватор» - выступила поручителем.

Аналогично развивалась ситуация со вторым кредитом. Фирма «Херсонский нефтеперерабатывающий завод» заявил «Форуму» о невозможности вовремя рассчитаться по кредиту. Тогда, идя на встречу заемщику и надеясь на его добросовестность, банк подписывает дополнение к договору о продлении срока пользования кредитом до конца 2013 года. Поручителем выступила уже знакомая компания Еремеева - «Вест Ойл Груп». Таким образом, поручителями по одним кредитам стали должники по другим кредитам, взятым в том же банке.

Разумеется, такие поручительства одних компания Еремеева за других оказались голословными. «Форуму» никто кредиты так и не вернул.

Уловка №2: А кредитные доллары… не настоящие

Не дождавшись возврата кредитов, в начале 2012 года «Форум» начинает судебную тяжбу с заемщиками. Иски банк подал в Хозяйственный суд Волынской области с одним требованием к еремеевским компаниям — немедленно погасить кредиты. Однако в суде юристы известного бизнесмена и депутата заявили: банк не имел права выдавать кредит в долларах, поскольку единственной денежной валютой в Украине является гривня. Кроме того, юристы Еремеева пытались в суде доказать, что, для предоставления кредита в иностранной валюте, банк должен был получить индивидуальную лицензию от Нацбанка. В связи этим юристы просили признать недействительными кредитные договора.

Однако суд первой инстанции счел доводы заемщика не серьезными и обязал его не только вернуть кредиты и погасить проценты, но и, также, уплатить пеню в размере трех миллионов гривен.

Уловка №3. Поиск крайнего

Не согласившись с решением суда первой инстанции, компании Еремеева в начале сентября 2012 года подали апелляцию. Иск поступил на рассмотрение Ривненского апелляционного хозяйственного суда. Однако, вскоре суд принимает решение: рассмотрение иска приостановить, поскольку компании Еремеева… затеяли судебные тяжбы между собой! Оказалось, что «Торговый дом «Континиум — Галичина» не хочет платить и требует, чтобы «Континент Нефте-трейд» погасила кредит. Последняя, при этом, тоже платить не хочет – и выставила претензии к «Вест Ойл Груп». «Вест Ойл Груп»… и так далее.

Таким образом юристы должников играли в игры с банком больше года. Все это время реальные дела банка против заемщиков припадали пылью в Ривненском апелляционном хозяйственном суде.

Рассмотрение реальных дел по существу было возобновлено лишь в начале марта этого года. Но, так как намерения платить у Еремеева не было, представитель его компании подает в суд справку… об отсутствии задолженности перед банком. И снова потребовал закрыть рассмотрение дела.

Банк с погашением долгов не согласился и попросил суд отклонить прошение заемщика.

В результате, 31 марта 2014 года апелляционный суд подтвердил правильность вердикта суда первой инстанции и потребовал от компаний Еремеева погасить все — и кредиты, и проценты за пользование ими, и пеню.

23 апреля судья Хозяйственного суда Волынской области Якушева выдала приказ о принудительном взыскании с компаний Еремева 12 млн. долл. кредита и почти 700 тыс. долларов в виде процентов. Плюс общая сумма набежавшей пени — свыше 3 млн. грн.

Кроме того, по второму кредитному спору – в деле о кредите Херсонскому НПЗ – 17 марта 2014 года судья Хозяйственного суда Волынской области Слупко издал приказ о принудительном взыскании с компании-поручителя «Вест Ойл Груп»» 7,2 млн. долларов и почти 500 тыс. долларов в виде процентов.

Взыскание в обоих случаях должно быть осуществлено до конца марта 2015 года.

Однако уплатил ли Еремеев долги, и вообще, собирается ли он их платить, сказать сложно. Нынешний собственник банка «Форум» - «Смарт-холдинг» Вадима Новинского — не готов комментировать данную ситуацию.

«С 14 марта 2014 года в ПАО "Банк "Форум" введена временная администрация, и с этого момента наблюдательный совет и правление банка не участвуют в управлении финансовым учреждением, в том числе в части ведения судебных тяжб», - скупо отвечает на запросы PR-департамент «Смарт-Холдинга».

Есть такие клиенты

В Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) не стали комментировать общий уровень погашения представителями реального сектора экономики кредитов в банке «Форум». Однако, анализируя ситуацию в общем, глава НАБУ Сергей Мамедов отметил, что попытка уйти от погашения кредитов — достаточно распространенная практика.

По его словам, добросовестный заемщик не будет искать причины, как уклониться от уплаты по кредиту, а сделает все для того, чтобы найти возможность выполнить свои обязательства. «Такие клиенты, даже если у них ухудшается экономическая ситуация, снижается объем выручки и реализации, ищут совместно с банком взаимоприемлемые пути решения проблемы. В таких случаях необходимо идти в банк и налаживать диалог», - говорит Мамедов.

«Но, конечно, есть такие клиенты, которые стараются «уйти» от своих обязательств под любым предлогом. Тем более, что низкий уровень защиты прав кредиторов, который существует в нашей стране, является дополнительной мотивацией к таким действиям», - добавил он.

Не первый банк

Кстати, Игорь Еремеев уже был замечен в скандальной истории с банкротством банка – речь идет о банке «Надра» в 2008-2009 годах. «Украинская правда» провела расследование и выяснила, что, посредством целого конгломерата подконтрольных Еремееву фирм, тендерному королю тогда удалось вымыть из банка, по разным оценкам, до 805 млн. грн.. Схема использовалась простая, схожая с той, которая описана выше: компании Еремеева брали многомилионные кредиты, через короткое время объявляли себя банкротами, подкрепляя собственную неплатежеспособность соответствующими решениями хозяйственных судов.

Правда, в том случае банк, похоже, подыгрывал автозаправочному магнату: так, по информации «УП», кредит на 173 миллионов гривень был выдан малоизвестной посреднической фирме «К-Л-О» (не путать с похожим, но – без дефисов, названием сети заправок), еще 211 миллионов были выданы «Надрами» торговой компании «Найт». При этом, выделенные средства на счетах упомянутых структур не задержались, а были переведены частному предприятию «Ров и К», а затем – и вовсе распорошены. После получения кредитов «К-Л-О» и «Найт» были ликвидированы мгновенно – едва ли не в один день, по решению Хозяйственного суда Днепропетровской области. В аналогичной кредитной схеме были замечены компании «Вест-Ойл-Груп», «Западная нефтяная группа», «Континум Укр-Ресурс». Всего таких структур, близких к одиозному депутату-бизнесмену, по данным «УП», было не менее десятка.

Владимир Касатонов