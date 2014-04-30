Украина может получить первые $3 млрд от МВФ до 8 мая

Украина ожидает окончательного решения по двухлетней программе кредитования экономики в объеме 17 млрд долл. в течение ближайших часов, заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк, открывая заседание правительства.

«Буквально через несколько часов Совет директоров Фонда примет окончательное решение, и мы надеемся, что оно будет положительным», - сказал Яценюк.

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В то же время, перед заседанием правительства министр финансов Украины Александр Шлапак подчеркнул, что первый транш от МВФ в рамках кредитной программы может поступить уже 5-8 мая.

«Ожидаем порядка 3 млрд долл. Порядка 1 млрд – в Нацбанк, 2 млрд – на дефицит бюджета. Ожидаем с 5 по 8 мая – в эти дни. Все счета валютные подготовлены, с МВФ договорились», - сказал Шлапак.

Напомним, что МВФ является ключевым кредитором Украины. В марте на уровне работы миссии МВФ было достигнуто предварительное решение о предоставлении нашей странедвухлетней кредитной программы стенд-бай в объеме 14-18 млрд долл.

Как ожидается, эта программа откроет для Украины пакет дополнительной финансовой помощи. В течение двух лет сотрудничество с МВФ позволит Украине получить макрофинансовую помощь от США, стран ЕС и Японии в общем объеме порядка 27 млрд долл.