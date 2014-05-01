Совет МВФ утвердил программу «стэнд-бай» для Украины на $17 млрд

Об этом говорится в заявлении МВФ, переданном УНИАН.

«Одобрение программы «стэнд-бай» позволяет немедленно предоставить 2,058 млрд СПЗ (около 3,190 млрд долл. США), с 1,290 млрд СПЗ (около 2 млрд долл. США) бюджетной поддержки», - говорится в заявлении фонда.

Фонд сообщает, что вторая и третья выплаты будут зависеть от данных двухмесячных обзоров по критериям эффективности, в то время как остальная часть программного периода будет подлежать стандартному ежеквартальному мониторингу.

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«Экономическая программа властей при поддержке Фонда направлена на восстановление макроэкономической стабильности, укрепления экономического управления и прозрачности, а также восстановления и устойчивого экономического роста при одновременной защите наиболее уязвимых слоев населения»,- отмечается в сообщении.

Напомним, что согласно заявлению министра финансов Украины Александра Шлапака, первый транш от МВФ в рамках кредитной программы может поступить уже 5-8 мая, в том числе около 1 млрд долл. будет направлено в резервы НБУ, 2 млрд – на покрытие дефицита госбюджета.