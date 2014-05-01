Лагард: программа помощи Украине от МВФ столкнется с рисками

Все, что подрывает экономическую ситуацию в стране, ставит под угрозу срыва выполнение программы", - сказала она в среду, сообщает ИТАР-ТАСС.

Лагард подчеркнула, что антикризисная программа фонда для Украины направлена на улучшение ситуации в этой стране, в чем заинтересованы все без исключения стороны.

"По программе мы не занимаемся санкциями, - заявила она. - Мы занимаемся реформами, стараемся улучшить ситуацию. Чтобы восстановилась стабильность. Чтобы обменный курс валюты способствовал более устойчивому росту. Чтобы возросла транспарентность, внедрялись лучшие бизнес-практики в стране, которой очень нужны эти перемены".

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В общем контексте Лагард выразила надежду на то, что все сохраняющиеся спорные вопросы будут решаться путем переговоров.

"Мы призываем все стороны вести переговоры, договариваться, - сказала она. - Касается ли это вопроса о будущей цене на газ или, например, погашения просроченных долгов, мы очень надеемся, что стороны безотлагательно придут к согласию".