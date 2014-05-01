МВФ прогнозирует падение ВВП Украины в этом году на 5% при инфляции - 16%

Об этом сказано в переданном УНИАН заявлении МВФ.

«В нынешней сложной обстановке реальный ВВП, как ожидается, сократится на 5% в 2014 году на фоне низкого доверия инвесторов и потребительского спроса. Инфляция, как ожидается, временно ускорится под влиянием снижения обменного курса и повышения тарифов на газ и отопление, достигнув 16% на конец 2014 года», - говорится в заявлении.

Фонд прогнозирует снижение дефицита текущего счета платежного баланса до 4,5% ВВП на фоне корректировки обменного курса и снижении внутреннего спроса.

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Международные резервы в результате пополнения за счет международной финансовой помощи, по оценкам фонда, стабилизируются на уровне, достаточном для финансирования импорта 2,5 месяцев.

Государственный долг, по прогнозам фонда, вырастет до 57% ВВП, валовый внешний долг – до уровня чуть ниже 100% ВВП под влиянием девальвации гривни и привлечения новых заимствований, необходимых для финансирования все еще значительного бюджетного дефицита.

В то же время фонд ожидает улучшения макроэкономических показателей Украины в среднесрочной перспективе. В частности, рост реального ВВП восстановится на уровне до 2% в 2015 году и достигнет на 4-4,5% в среднесрочной перспективе. Уровень безработицы, реагирующий на восстановление экономики с опозданием, постепенно снизится с 8,5% в 2014 до 7,5% в 2016 году. Восстановление конкурентоспособности экспорта будет способствовать его росту более чем на 6% в год в 2015-2016 годах. К концу 2016 года инфляция замедлится до 6%, и Нацбанк будет располагать международными резервами, покрывающими импорт 4 месяцев.

Напомним, что в начале апреля МВФ отозвал макропрогноз развития Украины в связи с аннексией Крыма Российской Федерацией и общим политическим и экономическим кризисом в стране.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 мая, исполнительный совет МВФ одобрил двухлетнюю программу «стэнд-бай» для Украины в объеме 17,01 млрд долл. США (800% квоты) с немедленным предоставлением 3,19 млрд долл. в рамках исключительной компетенции фонда. В заявлении фонда подчеркивается, что последующие выплаты будут зависеть от данных обзоров по критериям эффективности.

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Ранее министр финансов Украины Александр Шлапак заявлял, что первый транш от МВФ в рамках кредитной программы может поступить уже 5-8 мая, в том числе около 1 млрд долл. буде направлено в резервы НБУ, 2 млрд – на покрытие дефицита госбюджета.