Кабмин намерен снизить дефицит госбюджета до 3% ВВП к 2016 году

Фонд отметил, что программа реформ направлена на восстановление макроэкономической стабильности при обеспечении защиты уязвимых слоев населения и предполагает преобразования денежно-кредитной и валютной политик, финансового сектора, фискальной политики, в энергетическом секторе, а также улучшение делового климата.

В рамках этой программы налогово-бюджетная политика нацелена на дальнейшее постепенное снижение дефицита госбюджета до уровня 3% ВВП к 2016 году.

Реформы в энергетическом секторе предполагают урегулирование дефицита НАК "Нафтогаз Украины" до нулевого уровня к 2018 году путем повышения его доходов и сокращения расходов.

Денежно-кредитная политика будет направлена на обеспечение стабильности цен при сохранении режима гибкого обменного курса, и правительство намерено перейти к политике инфляционного таргетирования к середине 2015 года.

Реформы финансового сектора будут направлены на поддержку доверия к финансовой системе при одновременном усилении финансового регулирования и надзора. Национальный банк намерен оценить устойчивость банков к экономическим потрясениям и обеспечить повышение капитализации банков при необходимости. Одновременно правительство примет меры для упрощения реструктуризации проблемных кредитов.

Критическими элементами программы, как отметил фонд, будут реформы по укреплению государственного управления, повышения прозрачности и улучшения делового климата. Это, в частности, реформирование системы государственных закупок и налогового администрирования, усиление борьбы с отмыванием денег и борьба с коррупцией.

"Эти меры помогут улучшить бизнес-климат и устранить последние препятствия на пути роста в Украине", - отмечается в заявлении фонда.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 мая, исполнительный совет МВФ одобрил двухлетнюю программу "стэнд-бай" для Украины в объеме 17,01 млрд долл. США (800% квоты) с немедленным предоставлением 3,19 млрд долл. в рамках исключительной компетенции фонда. В заявлении фонда подчеркивается, что последующие выплаты будут зависеть от данных обзоров по критериям эффективности.

Ранее министр финансов Украины Александр Шлапак заявлял, что первый транш от МВФ в рамках кредитной программы может поступить уже 5-8 мая, в том числе около 1 млрд долл. буде направлено в резервы НБУ, 2 млрд – на покрытие дефицита госбюджета.

МВФ прогнозирует падение реального ВВП Украины в 2014 году на 5% при ускорении инфляции до 16% по итогам года. В то же время фонд ожидает улучшения макроэкономических показателей Украины в среднесрочной перспективе. В частности, по прогнозам фонда, рост реального ВВП восстановится на уровне до 2% в 2015 году и достигнет на 4-4,5% в среднесрочной перспективе, а инфляция к концу 2016 года замедлится до 6%.