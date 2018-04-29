Чем заплатит Украина по кредитам МВФ

Международный валютный фонд одобрил двухлетнюю программу «stand-by» для Украины объемом 17 млрд долл. США, что составляет максимально возможные для нашей страны 800% квоты. Первый транш в размере 3 млрд долл. Фонд в порядке исключения готов предоставить немедленно. В своем заявлении МВФ подчеркивает, что ситуация в экономике Украины плачевная, но программа правительства при поддержке Фонда направлена на восстановление макроэкономической стабильности и возобновление экономического роста.

Отечественные эксперты восприняли решение Фонда более чем положительно. Как отметил директор аналитической группы Da Vinci AG Анатолий Баронин, в нынешних условиях, когда Европа не может позволить себе радикальных действий в отношении России, ее тактика будет сводиться к финансовой поддержке Украины. «Данный факт и лояльность украинских властей дает основания предположить, что помощь Киеву будет оказана в достаточно сжатые сроки», - говорит эксперт, подчеркивая, что Украина преодолела период неопределенности в отношениях с МВФ, и обе стороны перешли от слов к действиям. Так что можно считать принятое решение долгожданным прорывом в отношениях Украины с МВФ, которые были несколько натянуты во времена работы правительства Януковича-Азарова.

Скептики недоумевают, зачем нам новая долговая кабала, отягощенная достаточно сложными и трудоемкими условиями, если можно перехватить деньги у России или просто меньше воровать из казны. «На сегодняшний день перед Украиной фактически есть два пути: берем деньги и эффективно их используем, или не берем и фактически переходим в стадию дефолта. Это означает, что Украина не сможет выполнять свои обязательства не только перед кредиторами, но и перед своими гражданами», - отмечает глава правления Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский. Он сомневается, что объявление дефолта является приемлемым сценарием в нынешних политических условиях.

Таким образом, судьбоносное решение принято, и деньги уже в пути, а направление их использования предопределено заранее.

Куда пойдут кредиты МВФ

Согласно заявлению министра финансов Александра Шлапака, первый транш от МВФ в размере 3 млрд долл. поступит 5-8 мая, и все необходимые документы уже готовы. Около 1 млрд долл. будут направлены в Национальный банк, еще 2 млрд долл. – на покрытие бюджетного дефицита. То есть, фактически часть денег будет «проедена» и не попадет в реальный сектор экономики, нуждающийся в долгосрочных ресурсах. Но эксперты отмечают, что это не относится к задачам МВФ.

«Ресурсы МВФ – поддержка макро-уровня, которая не предназначена для социальных выплат или дотаций отдельных отраслей. Ключевое направление – насыщение международных резервов или в редких случаях – покрытие бюджетного дефицита. В настоящее время, на наш взгляд, для Украины приоритетом является наполнение ЗВР для повышения устойчивости национальной валюты и снижения рисков при выплатах внешних долговых обязательств», - отметил Баронин. Он прогнозирует улучшение ситуации на рынках заимствований. «Стоимость привлечения заемных средств как на государственном, так и на корпоративном уровне будет существенно снижена. Суверенные рейтинги будут повышены. Это существенно ослабит давление на экономику страны», - добавил Баронин.

Помимо долгосрочных бонусов, ожидается стабилизация валютного курса уже в ближайшее время при условии дальнейшего вытеснения валютных спекулянтов и административного влияния на рынок. «В случае выделения кредитного транша МВФ и стабилизации обстановки на юго-востоке страны курс гривни может укрепиться до отметки в 11 грн/долл. в течение нескольких месяцев. Колебания курса станут менее размашистыми и более предсказуемыми, кроме этого снизится разница между ценами покупки и продажи валюты на наличном и безналичном рынках», - прокомментировал ситуацию финансовый аналитик консалтинговой компании «Альпари» Александр Михайленко. По его словам, это будет способствовать сокращению валютных рисков в работе бизнеса и остановит стремительное обеднение населения в результате девальвации, поскольку цены на импорт стабилизируются.

МВФ - маяк для инвесторов, и его новая программа послужит стартом для замороженных кредитов и инвестиций от многочисленных доноров из ЕС, США, Японии и международных организаций в объеме порядка 17 млрд долл. «Это - деньги, которые мы получим в связке с деньгами МВФ от США, Канады, стран ЕС, Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития. При наличии признаков макроэкономической стабилизации в Украине эти структуры готовы вкладывать долгосрочные кредиты и финансировать долгосрочные инвестиционные проекты», - отметил Бураковский и подчеркнул, что данные средства будут предоставлены уже не государству, а частному сектору и под конкретные инвестиционные проекты.

Но это все будет потом, да и сам кредит Украина еще не получила, но уже начала платить по счетам.

Час расплаты

Вдохновившись обещаниями МВФ о сотрудничестве и заявлениями о видимом прогрессе в отношениях, новое правительство сразу после своего назначения приступило к исполнению рекомендаций Фонда. Первыми неутешительными результатами их выполнения стали обесценивание гривни более чем на 40% в результате перехода к политике гибкого валютного курса, повышение с 1 мая тарифов на газ для населения и промышленности, а также сокращение работников бюджетной сферы и замораживание капитальных расходов госбюджета в рамках секвестра более чем на 20 млрд грн. Эти жертвы, скорее всего, не последние, но мнения экспертов о возможных новых требованиях МВФ разделились.

«Украина выполнила только первый этап требований, урезав расходы на 2014 год, повысив тарифы и приняв закон о госзакупках, который должен закрыть основную часть схем казнокрадства», - отметил руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий, подчеркнув, что нужно поддерживать бюджетную дисциплину постоянно - до полного выздоровления экономики страны.

Бураковский полагает, что на сегодняшний день ключевые требования Фонда выполнены авансом. «Относительно гибкого валютного курса, это требование мы даже перевыполнили, также как требования по повышению коммунальных тарифов и секвестру госбюджета», - сказал он. По словам эксперта, в дальнейшем Фонд будет анализировать ситуацию в украинском банковском секторе и перспективы экономического развития Украины с учетом нынешней политической ситуации.

Баронин убежден, что МВФ не будет выставлять новые условия, поскольку полноценный эффект от их выполнения проявится минимум через год.

В то же время, эксперты единогласны во мнении, что кредитные средства МВФ сами по себе не приведут к выходу Украины из кризиса. «Необходимы фундаментальные реформы, ликвидация сепаратизма на Востоке, подрывающего приток инвестиций, повышение прозрачности использования бюджетных средств, борьба с коррупцией», - отмечает Баронин.

Также, по мнению Бураковского, в процессе имплементации соглашения с МВФ, помимо экономических вопросов, придется возвращаться к вопросу реформирования силовых структур и социальной защиты населения. «Большой вопрос, как мы дальше будем работать с Россией, это - существенный рынок. Много вопросов в отношении проблемных регионов, которые мы имеем на сегодня. Есть масса вопросов, которые нужно решать немедленно», - говорит он.

И среди этих безотлагательных вопросов - и без того непростые отношения с Российской Федерацией.

Параллельная Россия

Еще три месяца назад Россия обещала 30%-ную скидку на природный газ и намеревалась предоставить очередной транш обещанного кредита в 15 млрд долл. Но уже тогда, не смотря на плачевное состояние украинской экономики, эксперты предупреждали, что ценой такой помощи может быть дальнейшее погружение отечественной экономики в бездну. Не выдвигая никаких особых условий на правах кредитора, Россия тем самым давала понять, что для нее важнее загнать Украину в долговую яму, а не вернуть свои кредиты.

«Получение средств МВФ ухудшит и без того напряженные отношения с РФ. В этом случае можно ожидать дальнейшего снижения товарооборота и ужесточения внешнего давления на валютный рынок Украины», - считает Михайленко. В качестве примера эксперт приводит поспешный отказ от обращения гривни в аннексированном Крыму, инициированный российскими властями.

Помимо финансовых санкций и торговых ограничений, Украина должна быть готова и к усилению политического давления Кремля, вплоть до угрозы военного вторжения, о чем постоянно заявляют в правительстве. Но МВФ неоднократно подчеркивал свою готовность работать с Украиной, независимо от политической обстановки в стране, поскольку для Фонда определяющим является желание правительства реализовывать план реформ. «У МВФ есть опыт работы со странами, находящимися в состоянии политической неопределенности, а экономические последствия аннексии Крыма уже учтены в программе Фонда», - отметил Михайленко.

Между тем, эксперты подчеркивают, что реакция Кремля на возобновление сотрудничества с МВФ не должна быть определяющей для Украины, поскольку уже очевидно, что прежняя политика параллельного выстраивания отношений и с Западом, и с Россией невозможна, прежде всего, из-за непринятия ее Кремлем. «Москва взяла курс на уничтожение Украины как целостного государства, поэтому я не вижу никакого смысла в том, чтобы пытаться усидеть на двух стульях, в том числе, ориентируясь на ее кредитные ресурсы», - считает Баронин. Эксперт не исключает, что получение кредитных средств МВФ будет сопровождаться усилением давления Москвы с требованиями оплаты, в том числе штрафных санкций, по газовым контрактам, к чему нужно быть готовым.

Есть и более оптимистичные точки зрения. «Текущий кризис является локальным, а поэтому девальвация гривни нам даст возможность достаточно быстро нарастить экспорт даже в условиях потери российского рынка, - полагает Паращий. - Кроме стабилизации валютного рынка и укрепления гривни, договоренность с МВФ станет сильным сигналом и в контексте противостояния с Россией. Предоставляя многомиллиардные средства Украине, в условиях внешней агрессии, Запад тем самим даст четкий сигнал, что верит в будущее суверенной страны, и будет защищать свои инвестиции».

Последняя попытка

До сих пор ни одно правительство Украины до конца не выполнило требования МВФ. К примеру, предыдущая программа с Фондом не увенчалась успехом. В 2010 году МВФ после длительных переговоров утвердил программу, в рамках которой Украина при выполнении условий могла рассчитывать на получение по 1,5 млрд долл. каждый квартал. Но поскольку до проведения обещанных реформ так и не дошло, программа ограничилась двумя траншами на 3,4 млрд долл.

«Безответственные политики просто попользовались деньгами, но реформы не были реализованы, все осталось в замороженном состоянии», - подчеркнул руководитель аналитического подразделения группы «Инвестиционный Капитал Украина» (ICU) Александр Вальчишен в интервью УНИАН. По мнению эксперта, Украина должна использовать предоставленную возможность, поскольку выполнение рекомендаций Фонда полезно, прежде всего, для нашей страны. «Желательно реализовать реформы в течение первого года, а второй год - просто поддерживать. Можно убедиться на примере других стран, где действуют программы МВФ, что за 1,5-2 года их экономики возвращаются в «форму» как более кредитоспособные», - отметил он.

Во избежание повторения сценария Бураковский советует правительству разработать четкий механизм управления заемными средствами, чтобы использовать их по назначению и получить результат. «Нужны четкие принципы оказания государственной помощи, в том числе госгарантий. Нужна взаимная ответственность сторон: как со стороны государства, так и предприятий или отраслей – получателей помощи. И нужно понимание проектов, под которые предоставляются деньги. Например, увеличение производства или другие цели», - поясняет эксперт. Он подчеркивает, что государство само по себе ничего не сделает, но может обеспечить определенные условия, а в дальнейшем бизнес сам определится со стратегией.

Стоит отметить, что в настоящее время выполнение казалось бы простых рекомендаций Фонда осложняется неспокойной политической обстановкой в стране. «В ближайшее время основной вопрос - выборы. После выборов - новая раздача властных портфелей и, возможно, проведение выборов в Верховную Раду. Снова будет не до реформ. Также есть острый вопрос возможного военного конфликта с Россией, что может стать оправданием, почему мы не проводим реформы», - отмечает старший аналитик по экономическим вопросам Международного центра перспективных исследований Василий Поворозник. По его мнению, ожидать серьезных преобразований в ближайшее время не стоит.

Тем не менее, нынешнее правительство приняло ряд обязательств. Согласно программе реформ, обнародованной МВФ, это - снижение дефицита госбюджета до уровня 3% ВВП к 2016 году при одновременном урегулировании дефицита «Нафтогаза» до нулевого уровня к 2018 году. Кроме того, правительство будет обеспечивать стабильность цен при сохранении режима гибкого обменного курса, для чего к середине 2015 года будет внедрена политика инфляционного таргетирования. А реформы финансового сектора предполагают усиление надзора и проведение стресс-тестирования банков. Критическими элементами программы, по мнению Фонда, являются преобразования в сфере госзакупок, налогового администрирования, борьбы с отмыванием денег и с коррупцией.

Выполнение обещаний, по оценкам Фонда, позволит Украине пережить ожидаемое падение экономики на 5% в текущем году при ускорении инфляции до 16%. И уже в следующем году вернуться к росту, получив до +2% ВВП в 2015 и около 4% - в последующие годы, при замедлении инфляции к концу 2016 года до 6%.

Итоги невыполнения обязательств перед МВФ легко предсказуемы. Фонд предупредил, что после первого транша все последующие выплаты будут зависеть от результатов мониторинга по критериям эффективности. И если полученные деньги снова будут «проедены», транши остановятся. Запасного аэродрома в виде помощи РФ больше нет, поскольку ее цена неприемлема.

Ольга Гордиенко (УНИАН)