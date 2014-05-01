Fitch пригрозило России понижением рейтинга в случае новых санкций

Международное рейтинговое агентство Fitch может принять решение о понижении кредитного рейтинга России, установленного на уровне "BBB", в случае введения против страны новых международных санкций, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на Wall Street Journal.

"Cанкции оказались менее жесткими, чем ожидалось. Однако если компании не смогут получать доступ к ликвидности, это окажет давление на корпоративные резервы. Кроме того, наблюдается значительный отток капитала из России", - приводит издание слова директора группы Fitch по суверенным эмитентам Чарльа Севиля, который сделал заявление на конференции в Лондоне.

Как отметил Севиль, Fitch считает, что рост российского ВВП в 2015 году составит 1,5%. "Прогнозируется значительное замедление [роста экономики], и ситуацию усугубляют санкции", - сказал он.

Представитель Fitch добавил, что в ближайшее время решения агентства по рейтингу России ожидать не следует.