Всемирный банк выделит Казахстану $2,5 млрд

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с представителями Всемирного банка (ВБ) и подписал рамочное соглашение о партнерстве по усилению сотрудничества в целях содействия устойчивому развитию и росту Казахстана. Об этом сообщается на сайте Службы центральных коммуникаций при президенте республики, пишет Газета.ru.

Отмечается, что договор заключен между правительством республики, Международным банком реконструкции и развития, Международной финансовой корпорацией, Многосторонним агентством по гарантированию инвестиций.

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Отмечается, что ВБ выделит Казахстану $2,5 млрд «на оказание поддержки по диверсификации экономики и повышению конкурентоспособности Казахстана».

Назарбаев уточнил, что сотрудничество будет осуществляться по семи направлениям, и по каждому из них будет разработана отдельная программа. Сфера сотрудничества также будет затрагивать развитие финансового сектора, малого и среднего бизнеса.