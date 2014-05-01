Порошенко: Кредит МВФ - таблетка от последствий разрушительной политики Януковича

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении Порошенко по поводу решения Исполнительного совета МВФ о поддержке правительственной программы реформ для Украины и выделении займа в объеме 17,01 млрд долл. США.

«Стабилизировав резервы НБУ и покрыв дефицит бюджета с помощью первого транша МВФ, который ожидается уже в начале мая, правительство в дальнейшем сможет сосредоточиться на восстановлении социальной справедливости и конкурентоспособности экономики», - сказал Порошенко.

Читайте такжеПорошенко спрогнозировал курс доллара меньше 11 грнПо мнению Порошенко, такие меры будут способствовать преодолению безработицы, созданию новых рабочих мест, повышению стандартов жизни и покупательной способности граждан.

«Кредит МВФ - это таблетка, которая способна притупить боль от беды, причиненного разрушительной политикой режима Януковича, однако окончательное выздоровление возможно лишь при соблюдении принципов прозрачности, искоренении коррупции и слаженной и профессиональной деятельности всех институтов власти», - заявил Порошенко.

Как сообщал УНИАН, Исполнительный совет МВФ одобрил двухлетнюю программу «стэнд-бай» для Украины в объеме 17,01 млрд долл. США (800% квоты) с немедленным предоставлением 3,19 млрд долл. в рамках исключительной компетенции фонда.