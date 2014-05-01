Китай может стать крупнейшей экономикой мира в 2014 году

США сохраняли экономическое лидерство в мире с 1872 г., когда американская экономика превзошла по размеру британскую. Большинство экономистов до сих пор считали, что Китай выйдет вперед в 2019 г. Но, согласно последним расчетам, это может случиться уже в 2014 году, пишут "Ведомости".

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Данные Программы международных сопоставлений (ПМС) Всемирного банка представляют собой наиболее авторитетные оценки покупательной способности денег в различных странах мира, их используют большинство частных и государственных институтов, включая МВФ. Недавно они были пересмотрены впервые с 2005 г.

Методика расчета и сравнения ВВП стран по паритету покупательной способности (ППС, то есть по реальной стоимости жизни) считается более информативной, чем по подверженным колебаниям валютным курсам. Второй вариант редко отражает реальную стоимость товаров и услуг: по подсчетам МВФ, осуществленным по этой методике, в 2012 г. номинальный ВВП США равнялся $16,2 трлн, Китая — $8,2 трлн.

По прежним оценкам ПМС в 2005 г., ВВП Китая составлял всего 43% от американского. Благодаря изменениям в методологии расчетов (в частности, ПМС отследила более «глубокое» проникновение денег в менее богатых странах, что увеличило размеры развивающихся экономик) и более быстрым темпам роста экономики КНР по сравнению с США в 2011 г. этот показатель составил уже 87%. В опубликованном кратком отчете ПМС об исследовании данных за 2011 г. говорится: «США остаются крупнейшей экономикой мира, но Китай вплотную приблизился к ним по показателю ВВП, рассчитанному по паритету покупательной способности».

По оценкам МВФ, в период с 2011 по 2014 г. ВВП КНР должен вырасти на 24%, США — только на 7,6%, значит, экономика Китая может превзойти американскую по размерам уже в этом году.

Данные ПМС кардинально меняют представления о глобальном экономическом пейзаже, выводя на первый план крупные страны с невысокими доходами. Так, Индия стала третьей экономикой мира, поднявшись с 10-го места. Ее ВВП вырос с 19% от ВВП США в 2005 г. до 37% в 2011 г. Доля США в мировом ВВП по ППС составила в 2011 г. 17,1%, Китая — 14,9%, Индии — 6,4%.

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