Украина в мае получит транши на $5 миллиардов - Яценюк

Как сообщает Департамент информации и связей с общественностью Секретариата КМУ, об этом журналистам в четверг, 1 мая, сказал премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«В течение мая мы получаем первый транш МВФ в размере 3 млрд долларов, 1 млрд от США и до одного млрд от ЕС», - сказал он.

Яценюк сообщил, что часть этих средств пойдет в золотовалютные резервы Национального банка Украины, другая часть - на макрофинансовую стабилизацию ситуации в Украине, а также на то, «чтобы вовремя платить заработные платы и пенсии».

«Если бы Украина не получила кредит МВФ, не знаю, какой бы был курс национальной валюты - 25, 35. Последние два месяца мы фактически зубами удерживали ситуацию по выплате зарплат, пенсий и валютный курс». - подчеркнул глава правительства.

Читайте такжеСовет МВФ утвердил программу «стэнд-бай» для Украины на $17 млрдЯценюк отметил, что для сбалансирования бюджета, правительство пошло на ряд сложных, но нужных решений: «23 года ничего не делали, и пришлось за два месяца делать то, что необходимо, чтобы спасти финансовую систему страны».

В частности, глава правительства назвал решение о сокращении количества государственных служащих, сокращение министерств, расходов государственной службы и в целом органов государственной власти:

«Это решение об изменении порядка начисления пенсий, в особенности для тех, кто имели чрезмерные пенсии более 10 тыс грн. Это налогообложения богатых, введение дополнительного налогообложения для крупных компаний».

Кроме того, был принят ряд сложных решений в энергетическом секторе, в частности повышение тарифов: «Потому что тарифы на газ в Украине на 40% меньше, чем в России. Это при том, что Россия нам удвоила счет за газ».

Яценюк отметил, что экономика может стабилизироваться в течение двух лет и "с 2016 года выйти на стабильный мощный рост".

Однако, подчеркнул Яценюк, и сейчас Правительство принимает много мер для того, чтобы поддержать ряд предприятий: «Мы начали программу кредитования аграрного сектора и уменьшаем им процентные ставки, чтобы посеять и затем собрать урожай».

Читайте такжеС сегодняшнего дня газ для украинцев подорожает в 1,5 раза«Мы начали жестко контролировать цены и на энергетическом рынке, сейчас занимаемся лекарствами. За месяц сложно охватить все, но ситуация такова, что требует неотложных сильных и часто жестких шагов», - добавил он.

Он подчеркнул, что, учитывая чрезвычайно сложную ситуацию» правительство не пошло на шаги, которые были осуществлены в Греции или Португалии - «наполовину сократить всем заработные платы, пенсии, закрыть все социальные программы, не вдвое, а втрое повысить тарифы на ЖКХ и другие услуги, сократить правительство и всю государственную власть, милицию, правоохранительную систему на 30%».

Однако правительство, по словам Яценюка, «вышло на непростую, но приемлемую форму»: «Это решения, от которых мало кто будет счастлив сегодня. Но для того, чтобы было завтра и чтобы это завтра было успешным, надо пройти этот период времени».