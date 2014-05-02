МВФ может пересмотреть программу помощи, если Украина потеряет контроль над восточными областями

Об этом говорится в рапорте МВФ о программе помощи Украине, который имеет в своем распоряжении УНИАН.

"Если правительство потеряет эффективный контроль над востоком страны, то программа будет пересмотрена", - говорится в рапорте.

МВФ отмечает, что Донецкая, Луганская и Харьковская области соответствуют вместе за более чем 21% украинского ВВП и 30% промышленного производства.

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"Конфликт может уменьшить доходы бюджета и серьезно навредить инвестиционным перспективам", - говорится в документе.

Эксперты фонда отмечают, что ситуация в Украине может ухудшиться сильнее, чем ожидалось, и в таком случае будет необходимо увеличение помощи.

Как сообщал УНИАН, Исполнительный совет МВФ одобрил двухлетнюю программу «стэнд-бай» для Украины в объеме 17,01 млрд долларов (800% квоты) с немедленным предоставлением 3,19 млрд долларов в рамках исключительной компетенции Фонда.