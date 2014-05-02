МВФ может пересмотреть программу помощи, если Украина потеряет контроль над восточными областями
Международный валютный фонд может пересмотреть программу помощи Украине, если украинская власть потеряет контроль над промышленными восточными областями.
Об этом говорится в рапорте МВФ о программе помощи Украине, который имеет в своем распоряжении УНИАН.
"Если правительство потеряет эффективный контроль над востоком страны, то программа будет пересмотрена", - говорится в рапорте.
МВФ отмечает, что Донецкая, Луганская и Харьковская области соответствуют вместе за более чем 21% украинского ВВП и 30% промышленного производства.
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"Конфликт может уменьшить доходы бюджета и серьезно навредить инвестиционным перспективам", - говорится в документе.
Эксперты фонда отмечают, что ситуация в Украине может ухудшиться сильнее, чем ожидалось, и в таком случае будет необходимо увеличение помощи.
Как сообщал УНИАН, Исполнительный совет МВФ одобрил двухлетнюю программу «стэнд-бай» для Украины в объеме 17,01 млрд долларов (800% квоты) с немедленным предоставлением 3,19 млрд долларов в рамках исключительной компетенции Фонда.