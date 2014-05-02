Украина уже сегодня может получить первый транш от МВФ

Первый транш от Международного валютного фонда Украина может получить уже 2 мая, заявила официальный представитель госдепартамента Мари Харф, передает РИА Новости.

"Вчера МВФ принял решение о выделении Украине кредита в размере 17 миллиардов долларов. Мы рассчитываем, что первый транш поступит в течение двух дней, таким образом, завтра", - сказала на брифинге первого мая Харф, ее слова приводятся на сайте госдепартамента.

В четверг стало известно, что совет управляющих Международного валютного фонда одобрил двухлетнюю программу stand-by для Украины объемом в 17,01 миллиарда долларов. Первый транш составит 3,19 миллиарда долларов.

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Как сообщила в четверг пресс-служба кабмина Украины со ссылкой на премьер-министра Арсения Яценюка, Украина получит от международных кредиторов в мае около пяти миллиардов долларов.