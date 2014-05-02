Всемирный банк выделит Пакистану $12 млрд кредита на 5 лет
Первый транш в размере одного миллиарда долларов будет отправлен Пакистану на следующей неделе
Всемирный банк одобрил выделение Пакистану кредита в размере 12 миллиардов долларов на пять лет, сообщает в пятницу агентство Рейтер со ссылкой на заявление министерства финансов страны.
В сообщении говорится, что средства будут направлены на "энергетику, экономику, борьбу с терроризмом и образование". Первый транш в размере одного миллиарда долларов будет отправлен Пакистану на следующей неделе.
Процентная ставка по данному кредиту – два процента.
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Как сообщает агентство, Пакистан испытывает серьезный энергетический кризис и недополучает налоговые сборы, страна уже набрала большое количество кредитов, чтобы компенсировать растущие траты правительства.