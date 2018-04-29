Баланс недели: «рискованная» помощь МВФ и газовый накал

Первая значимая новость минувшей недели - 1 мая исполнительный совет Международного валютного фонда одобрил двухлетнюю программу «stand by» для Украины в объеме 17,01 млрд долл. (800% квоты) с немедленным предоставлением 3,19 млрд долл. в рамках исключительной компетенции Фонда. В заявлении МВФ подчеркивается, что последующие выплаты будут зависеть от данных обзоров по критериям эффективности.

Международный валютный фонд также озвучил прогноз состояния украинской экономики на ближайшую перспективу: «В нынешней сложной обстановке реальный ВВП, как ожидается, сократится на 5% в 2014 году на фоне низкого доверия инвесторов и потребительского спроса. Инфляция, как ожидается, временно ускорится под влиянием снижения обменного курса и повышения тарифов на газ и отопление, достигнув 16% на конец 2014 года».

Фонд прогнозирует снижение дефицита текущего счета платежного баланса до 4,5% ВВП на фоне корректировки обменного курса и спада внутреннего спроса, а международные резервы в результате пополнения за счет международной финансовой помощи стабилизируются на уровне, достаточном для финансирования импорта 2,5 месяцев. Государственный долг вырастет до 57% ВВП, валовый внешний долг – до уровня чуть ниже 100% ВВП под влиянием девальвации гривни и привлечения новых заимствований, необходимых для финансирования все еще значительного бюджетного дефицита.

МВФ ожидает улучшения макроэкономических показателей Украины в среднесрочной перспективе. В частности, рост реального ВВП восстановится на уровне до 2% в 2015 году и достигнет на 4-4,5% в среднесрочной перспективе. Уровень безработицы, реагирующий на восстановление экономики с опозданием, постепенно снизится с 8,5% в 2014 до 7,5% в 2016 году. Восстановление конкурентоспособности экспорта будет способствовать его росту более чем на 6% в год в 2015-2016 гг. К концу 2016 года инфляция замедлится до 6%, и Нацбанк будет располагать международными резервами, покрывающими импорт 4 месяцев.

Все перечисленное - прогнозы МВФ – состоится с учетом выполнения правительством Украины взятых на себя обязательств. А это - снижение дефицита госбюджета до уровня 3% ВВП к 2016 году при одновременном урегулировании дефицита «Нафтогаза» до нулевого уровня к 2018 году. Кабмин должен обеспечить стабильность цен при сохранении режима гибкого обменного курса, для чего к середине 2015 года будет внедрена политика инфляционного таргетирования. А реформы финансового сектора предполагают усиление надзора и проведение стресс-тестирования банков. Критическими элементами программы, по мнению Фонда, являются преобразования в сфере госзакупок, налогового администрирования, борьбы с отмыванием денег и коррупцией. Правительство должно продолжить реализовывать пенсионную реформу, программу повышения тарифов на газ и коммунальные платежи до рыночного уровня (с 1 мая тарифы на газ для населения выросли на 50%, повышение платы за теплоснабжение начнется 1 июля и составит 40%), а также сокращение аппарата госслужащих.

А теперь о том, куда пойдут деньги МВФ. По словам министра финансов Александра Шлапака, первый транш может поступить уже 5-8 мая: около 1 млрд долл. будет направлено в резервы НБУ, 2 млрд – на покрытие дефицита госбюджета.

Кроме того, за кредитом МВФ, действия которого являются лакмусом для инвесторов, последует крупномасштабная помощь Запада, в том числе Евросоюза, Всемирного банка, США, Японии.

Как заявил премьер-министр Арсений Яценюк, Украина сразу получит 1 млрд долл. от США, 1,6 млрд евро от ЕС до конца текущего года и 1,5 млрд долл. от Всемирного банка.

По словам Яценюка, часть этих средств также пойдет в золотовалютные резервы Национального банка, оставшееся - на стабилизацию макрофинансовой ситуации, а также на то, «чтобы вовремя выплачивать заработные платы и пенсии». Деньги МВФ помогут «утрясти» ситуацию с курсом гривни (с начала года гривня упала к доллару на 60%).

«Если бы Украина не получила кредит МВФ, не знаю, какой бы был курс национальной валюты - 25, 35. Последние два месяца мы фактически зубами удерживали ситуацию по выплате зарплат, пенсий и валютный курс», - подчеркнул глава правительства.

По мнению премьера, экономика Украины может стабилизироваться в течение двух лет и с 2016 года выйти «на стабильный мощный рост».

Отечественные эксперты восприняли решение Фонда более чем положительно. Как отметил директор аналитической группы Da Vinci AG Анатолий Баронин, в нынешних условиях, когда Европа не может позволить себе радикальных действий в отношении России, ее тактика будет сводиться к финансовой поддержке Украины. «Данный факт и лояльность украинских властей дает основания предположить, что помощь Киеву будет оказана в достаточно сжатые сроки», - говорит эксперт, подчеркивая, что Украина преодолела период неопределенности в отношениях с МВФ, и обе стороны перешли от слов к действиям. Так что можно считать принятое решение долгожданным прорывом в отношениях Украины с МВФ, которые были несколько натянуты во времена работы правительства Януковича-Азарова.

Действительно, сотрудничество с МВФ было «заморожено» из-за невыполнения прежними властями Украины условий Фонда. Первая программа помощи была одобрена МВФ в ноябре 2008 года - в разгар мирового финансового кризиса и в часы премьерства Тимошенко. Кредит был двухлетним общим объемом 16,4 млрд долларов. В течение примерно года в Киев поступило три транша более чем на 10 млрд долларов. Последний, четвертый транш, МВФ сначала отложил, а потом и вовсе отменил, ссылаясь на невыполнение условий. В 2010 году на смену Тимошенко пришло правительство Азарова. В середине 2010-го, после долгих переговоров, МВФ согласился продолжить сотрудничество с Киевом. Так стартовала вторая программа «stand by». Ее объем должен был составить 15,15 млрд долларов. Пакет был рассчитан на 29 месяцев, и в случае выполнения условий, Киев мог получать по 1,5 миллиарда долларов каждый квартал. Однако на деле Украина получила лишь два транша на 3,4 млрд долларов. С декабря 2010 года выделение средств прекратилось. МВФ настаивал в первую очередь на повышении тарифов на газ для населения. Правительство же отказывалось идти на этот шаг из-за страха потерять поддержку электората. И вот теперь Фонд решился на предоставление спасательного круга Украине в виду настроенности нынешнего Кабмина начать реальные шаги по восстановлению экономики. И все же существует риск остаться без долгожданной и столь важной поддержки МВФ.

Международный валютный фонд может пересмотреть программу помощи Украине, если украинские власти потеряют контроль над промышленными восточными областями.

«Если правительство потеряет эффективный контроль над востоком страны, то программа будет пересмотрена», - говорится в рапорте МВФ.

МВФ отмечает, что Донецкая, Луганская и Харьковская области отвечают вместе за более чем 21% украинского ВВП и 30% промышленного производства. «Конфликт может уменьшить доходы бюджета и серьезно навредить инвестиционным перспективам», - сказано в документе. Эксперты фонда подчеркивают, что ситуация в Украине может ухудшиться сильнее, чем ожидалось, и в таком случае будет необходимо увеличение помощи.

Директор-распорядитель Фонда Кристин Лагард также не исключает, что программа «stand-by» для Украины столкнется с геополитическими рисками и рисками реализации. «Мы принимаем все меры предосторожности, чтобы смягчить риски, связанные с реализацией программы», - заявила Лагард.

Таким образом, ситуация с выделением средств Украине, экономика которой катится в пропасть, четко именуемой - дефолт, остается напряженной. Особый риск добавляет эскалация на Востоке Украины, которую провоцирует Кремль.

Газовая составляющая

На минувшей неделе не обошлось и без «газовых» новостей. С начала о хорошем - Украина и Словакия, наконец-то, подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере организации реверсных поставок газа в объеме 8 млрд кубометров в год. И пусть поставки будут менее ожидаемых (поставки из Словакии могут составлять втрое больше), состоявшееся – большое достижение. Братислава, в течение двух с половиной лет, не решалась пойти на такой шаг из-за давления России. В этом споре сыграло отношение к происходящему США, которые не сомневались в успехе переговоров.

Словацкий оператор газотранспортной системы Eustream обещает максимально загрузить газопровод «Вояны-Ужгород», по которому будет осуществляться реверс, к октябрю 2014 года, а уже в августе т.г. начнутся первые реальные поставки.

«Высокопоставленные члены Европейской комиссии попросили нас сократить сроки технической подготовки Воянского трубопровода и увеличить объемы до максимума. Мы обещали сделать все, что в наших технических и законодательных возможностях, чтобы в ускоренном режиме достичь объемов 8-9 млрд кубометров газа в год», - сказал глава Eustream Томас Маречек после подписания меморандума.

Как сообщает украинский оператор ГТС, госкомпания «Укртрансгаз» (один из подписантов меморандума), документ предусматривает два варианта поставок газа в Украину по словацкому маршруту. Первый - «малый реверс» - предполагает организацию физических реверсных поставок на уровне 22 млн куб. м в сутки.

Второй вариант - так называемый «большой реверс», на который украинская сторона рассчитывала с самого начала, так как он позволяет прокачивать через словацкий маршрут до 30 млрд кубометров газа в год, что сведет фактически к нулю закупки Украиной российского газа, цена на который с 1 апреля 2014 года была повышена «Газпромом» до 480 долл. за тыс. кубометров с 268,5 долл. Однако, по данным «Укртрансгаза», организация второго варианта предполагает проведение определенных консультаций и юридических действий, в том числе, с участием компании «Газпром экспорт», которая выполняет на сегодняшний день роль посредника в пункте передачи газа на украинско-словацкой границе.

Кроме того, как отметили в «Укртрансгазе», меморандум предусматривает сотрудничество Еврокомисии, Eustream и «Укртрансгаза» по вопросу подписания стандартного операторского соглашения об объединении газотранспортных систем по всем линиям газопровода на границе Украины и Словакии.

А теперь о плохом - отношения Украины и России в газовом вопросе продолжают оставаться напряженными, и это мягко сказано.

Украина, которая ранее заявляла, что готова обратиться в Стокгольмский суд в связи с нарушением Россией газовых договоренностей, 28 апреля направила «Газпрому» официальную предарбитражную ноту. Согласно условиям контракта, в течение 30 дней «Газпром» должен дать четкий ответ по цене на газ и другим вопросам. Если ответа не будет, то Украина начнет судебное рассмотрение спора.

По словам премьер-министра Арсения Яценюка, если «Газпром» даст положительный ответ на продолжение переговоров и установление цены на газ не выше 268 долл./тыс. куб. м, то Украина незамедлительно погасит «газовый» долг (по данным «Газпрома», задолженность Украины за российский газ на 30 апреля составляет 3,492 млрд долл.).

По мнению юристов, Украина имеет большие шансы отстоять низкие цены на российский газ в Стокгольмском арбитражном суде. Так, директор юридической компании Lions Litigate Станислав Батрин считает, что «мы можем воспользоваться и выиграть этот спор на выгодных для нас условиях», а само решение может быть принято в течение 2-3 лет.

По его словам, Украина в суде может пересмотреть ряд невыгодных условий газового контракта, и это касается не только снижения цены, но и отмены положений о недоборе газа, запрета на его реэкспорт, а также применения штрафных санкций.

Но пока дело не дошло до суда, газовый конфликт был рассмотрен 2 мая на трехсторонней встрече – ЕС, Украина, Россия - в Варшаве. Но, к сожалению, стороны не смогли договориться. В мае ожидается еще два раунда переговоров, сообщил еврокомиссар по энергетике Гюнтер Эттингер на пресс-конференции после встречи с представителями РФ и Украины в Варшаве. «Мы планируем две дополнительные трехсторонние встречи - в середине и конце мая», - сказал он.

На переговорах глава российского Минэнерго Александр Новак заявил, что «Газпром» может ограничить объем поставок газа Украине уже в июне, если в мае не поступит предоплата: «16 мая – это срок, когда будет выставлен счет за газ в июне и дает возможность до 31 мая оплатить поставки. Если оплаты не будет, «Газпром» фактически будет иметь возможность ограничить объем поставок газа на Украину».

Кстати, ЕС уже заявлял, что газовый долг Украины нужно рассматривать в рамках помощи МВФ, то есть, помощи Запада. Остается только надеяться, что Запад сможет переломить ситуацию.

Тем временем, антитеррористическая операция на востоке Украины продолжается. Страсти накаляются. Чем все закончится…

Нана Черная (УНИАН)