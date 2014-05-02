"Тройка" одобрила транш кредита Португалии на 2,6 млрд евро

"Тройка" кредиторов - представителей ЕЦБ, Еврокомиссии и МВФ - провела последнюю оценку состояния экономики Португалии, дав положительное заключение, и тем самым открыла путь завершающему кредиту внешней финансовой помощи стране на 2,6 миллиарда евро, говорится в сообщении "тройки", передает Прайм.

Оценка проходила с 22 апреля по 2 мая. Программа поддержки Португалии со стороны ЕС завершается 17 мая. Португалия - одна из четырех стран еврозоны, получивших в связи с кризисом международную помощь: ЕС и МВФ в 2011 году одобрили ей кредиты примерно на 80 миллиардов евро. Страна к моменту завершения поддержки от Евросоюза должна будет восстановить доступ к рынкам капитала для самостоятельного финансирования бюджетных нужд. Если этого не произойдет, еврозона может рассмотреть возможность дополнительной поддержки во избежание потрясений в стране и на рынках.

"Экономическое восстановление расширяется. Экспорт продолжает вести за собой экономический рост, частные инвестиции и потребление начали расти", - говорится в сообщении "тройки".

Программа восстановления экономики страны идет намеченным курсом к своему завершению. При этом кредиторы отмечают высокую безработицу и уровень долга в экономике Португалии.

Совет министров экономики и финансов (Экофин) и МВФ должны одобрить этот отчет "тройки", что может произойти в июне, говорится в сообщении. "Это позволит перечислить 2,6 миллиарда евро (1,7 миллиарда евро от ЕС и примерно 0,9 миллиарда евро от МВФ)", - сообщает "тройка".