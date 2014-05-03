Швейцария добавила в "черный список" 10 россиян и 5 украинцев
Правительство Швейцарии расширило список лиц, против которых введены санкции в связи с их действиями на поддержку сепаратизма и терроризма в Украине.
В новый «черный список» попали 15 человек. Среди них фигурируют 10 россиян и пятеро лиц, причастных к беспорядкам на юго-востоке Украины. Всего список насчитывает 48 фамилий.
Об этом сообщает Радио «Свобода».
Власть Швейцарии подчеркивает, что основная цель принятия такого списка – пресечь игнорирование международных санкций, связанных с ситуацией в Украине.
В отношении всех внесенных в список лиц вводятся ограничения на финансовые операции на территории Конфедерации, они не смогут перевести в Швейцарию свои активы.
Швейцарским финансовым посредникам запрещено устанавливать новые деловые отношения с физическими лицами, указанными в списке.
Всем лицам, попавшим в этот список, запрещен въезд в Швейцарию на основании того, что страна, не будучи членом ЕС, входит в Шенгенскую зону и применяет общеевропейские правила.
В обновленный список, который вступил в действие 2 мая, вошли постоянный представитель президента в Крыму Олег Белавенцев, министр по делам Крыма Олег Савельев, губернатор Севастополя Сергей Миняйло, вице-спикеры Госдумы Людмила Швецова и Сергей Неверов, начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов, руководитель Донецкой народной республики Сергей Пургин, представители так называемого «руководства» «Донецкой народной республики» Денис Пушилин и Сергей Цыплаков.
Ранее в ответ на агрессию РФ против Украины Берн заморозил счета в банках Конфедерации экс-президента Виктора Януковича и представителей из его окружения, приостановил поставки в Россию товаров военного назначения, реализацию программы тренировки в Швейцарии российских военных специалистов, а также переговоры с Россией относительно заключения соглашения о зоне свободной торговли.