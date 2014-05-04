Порошенко заверил, что упрощенная система налогообложения бизнеса будет сохранена

«Львиная доля рабочих мест создается в малом и среднем бизнесе, который выжил только благодаря упрощенной системе налогообложения. Поэтому, гарантированно будет сохранена упрощенная система налогообложения», - пообещал кандидат в Президенты Украины Порошенко во время пресс-конференции в каменец-Подольском в воскресенье, 4 мая.

Читайте такжеПорошенко считает, что одесская трагедия является частью плана РФ по расколу Украины

Кандидат подчеркнул, что как человек, который берет на себя ответственность за построение конкурентной экономики и хорошего инвестиционного климата, четко понимает, что налоговая система должна быть простой и понятной.

Порошенко считает, что не надо держать целый штат бухгалтеров для того, чтобы объяснить малому предпринимателю, каким образом разобраться в постоянных налоговых новациях. Он убежден, что ключевой позицией развития бизнеса - равные условия для всех участников рынка. «Построение конкурентной экономики означает: лучше работаешь - лучше живешь, не зависимо от того, какое расстояние, связи с прокурором, налоговиком, милиционером, главой райгосадминистрации, главой антимонопольного комитета, пожарником или другими влиятельными лицами в районе. Никаких преимуществ в бизнесе от этого ты не будешь иметь», - отметил Порошенко.