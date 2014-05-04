Маккейн: США готовят Украине военную помощь на $100 миллионов

Об этом сенатор США Джон Маккейн рассказал в эфире телеканала Интер.

Он подчеркнул, что речь идет не только о финансовой помощи Украине.

"Мы хотим предоставить средства для противодействия российской агрессии, дать понять Путину, что он заплатит высокую цену, если захочет захватить Восток Украины или даже Юг", - отметил сенатор.

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Вместе с тем, он подчеркнул, что принятие закона может затянуться, а время в данном случае "против нас", передает Украинская правда.

Поэтому Маккейн рассказал, что попытается убедить президента США Барака Обаму отправить военную помощь Украине ранее.

Говоря о вероятности дальнейшей агрессии России, сенатор выразил уверенность, что президент России сейчас взвешивает свои возможности, сосредотачивает воинские силы, посылает провокаторов.

"На самом деле он размышляет не только о захвате Востока Украины, а и Юга, и Молдавии и присоединение Приднестровья", - заявил Маккейн.

Он отметил, что Америка готова ответить на агрессию Путина тем, что "Россия будет полностью изолирована".

"Мы будем давить, чтобы Россия вывела войска, давить, чтобы восстановить статус Крыма. Мы вас не бросим", - подчеркнул сенатор.