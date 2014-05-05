S&P предупредило Украину о возможном дефолте в случае потери территории

Об этом заявил в Астане глава комитета суверенных рейтингов Standard & Poor's Джон Чемберс, передают NewsRu.

Чемберс подчеркнул, что имеющийся рейтинг Украины на уровне CCC уже указывает на явную и непосредственную опасность дефолта.

"Украина вошла в кризис с умеренным государственным долговым бременем на существующем обменном курсе. Но очевидно, что, если обменный курс обрушится и если она потеряет дополнительные части своей территории, ее способность обслуживать свой долг будет поставлена под угрозу", - отметил Чемберс.