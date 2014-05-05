Казахстан рассчитывает вступить в ВТО до конца года - Назарбаев

Казахстан рассчитывает получить статус полноправного члена Всемирной торговой организации (ВТО) уже в 2014году. Об этом на открытии совета управляющих Азиатского банка развития заявил глава государства Нурсултан Назарбаев, передает ИТАР-ТАСС.

"Переговорный процесс по вступлению Казахстана в ВТО - на стадии завершения. Мы надеемся получить статус полноправного члена организации уже в этом году", - отметил Назарбаев.

Как сообщил ранее заместитель министра экономики и бюджетного планирования республики Тимур Жаксылыков, вступление республики в ВТО подразумевает завершение переговорных процессов по четырем направлениям. Речь идет о двусторонних переговорах по товарам, услугам, сельскому хозяйству и системным вопросам. По словам Жаксылыкова, на сегодняшний день диалог по всем этим направлениям практически завершен.

"В рамках переговорного процесса остались два вопроса, связанные с тарифной гармонизацией при вступлении Казахстана в ВТО ", - заявил Жаксылыков. Он добавил, что у республики есть общее понимание со странами- переговорщиками, как эти проблемы будут решаться.

Также Назарбаев заявил, что в 2014 году в республике будут приняты поправки, предусматривающие ряд преференций для инвесторов.

"Мы намерены создать максимально благоприятный инвестиционный климат в Казахстане. С этой целью в текущем году мы примем новый закон по совершенствованию инвестиционного законодательства",- сказал Назарбаев.

Он подчеркнул, что активная работа по привлечению иностранных и отечественных инвесторов является "основой модернизации экономики страны". "Мы планируем освободить инвесторов от уплаты корпоративного подоходного налога (КПН) на 10 лет, ввести инвестиционные субсидии, обеспечить стабильность законодательства и прогнозируемость тарифов, упростить ввоз иностранной рабочей силы", - сказал глава государства.

Он также сообщил, что работу с инвесторами предполагается наладить по принципу "одного окна". Кроме того, в республике планируется создать институт инвестиционного омбудсмена.

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