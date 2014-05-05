ПриватБанк переходит на особый режим работы в Донецкой и Луганской областях

В частности, приостановлена работа инкассаторов, прием наличных в терминалах самообслуживания и работа отделений.

Никакие ограничения по доступу к счетам не вводятся. Работать со своими счетами можно в обычном режиме через Интернет-банк Приват24, мобильные приложения или обратившись в любое отделения ПриватБанка в соседних, более спокойных областях.

Сотрудники ПриватБанка во всех регионах Украины проинструктированы обслуживать клиентов из Донецкой и Луганской областей максимально качественно, быстро и, по возможности, без очереди.

“Мы переходим на особый режим работы в Донецкой и Луганской областях. В нынешних условиях мы не можем и не имеем права заставлять людей ходить на работу в Донецкой и Луганской областях, когда в отделения банка врываются люди с оружием, в городах захватывают автомобили инкассации и похищают деньги, - сообщает пресс-служба ПриватБанка. - Все счета клиентов находятся в безопасности - к ним есть доступ из Интернет-банка Приват24, из мобильных приложений. Без ограничений можно рассчитываться карточками в магазинах, совершать безналичные операции в терминалах самообслуживания.”

Проценты по депозитам продолжают насчитываться в обычном режиме, управлять своими вкладами можно через Приват24. Также в Интернет-банке можно оплачивать коммунальные услуги, пополнять мобильные телефоны, совершать денежные переводы.