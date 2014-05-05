Межбанк открылся долларом по 11,80 гривень
10:16, 05 мая 2014Финансы
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Цены на российскую валюту понизились – 0,3181/0,3292.
Доллар снова на отметке 11,40/11,80 / ZN.UA
Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 11,4000/11,8000,
Как сообщает финансовая компания "ИнтерБизнесКонсалтинг", цены на российскую валюту понизились – 0,3181/0,3292. Котировки по евро-гривне ушли вверх – 15,8140/16,3715.
На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,3873/75 (среда - 1,3871/73).
Как сообщал УНИАН, в среду, 30 апреля, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 11,4000/11,8000, к закрытию торгов ценовые уровни сконцентрировались в диапазоне 11,5500/11,7000.
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