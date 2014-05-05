«ПриватБанк» предлагает власти и общественности совместно охранять банковскую инфраструктуру

Как отмечается в обращении руководства банка, сегодня от бесперебойной работы банка только в этих восточных регионах Украины зависит своевременное получение зарплаты, пенсий и социальных пособий, нормальная жизнь миллионов человек. Через «ПриватБанк» получают пенсии более 400 тыс. донецких и луганских пенсионеров, в регионе проживают более 220 тыс. получателей других социальных выплат.

«В условиях открытого вооруженного противостояния и массовых фактов мародерства и вандализма становится невозможным обеспечить безопасность клиентов и сотрудников, и "ПриватБанк" вынужден приостановить работу отделений и банкоматов», - отмечают в сообщении.

«ПриватБанк» обращается к властям, общественным движениям, всем жителям Донецкой и Луганской областей с предложением организовать совместными усилиями безопасную работу банковских отделений, инкассаторского транспорта для бесперебойного банковского обслуживания населения», - говорится в официальном сообщении банка.

Прежде всего, «ПриватБанк» обращает внимание на необходимость обеспечения безопасной инкассации и загрузки наличными крупнейшей в регионе сети, включающей 1059 банкоматов и 411 отделений банка. «ПриватБанк» предлагает как властям, так и общественным движениям восточных регионов обеспечить беспрепятственный проезд по территории регионов инкассаторского транспорта.





Также для нормального обслуживания людей «Приватбанк» предлагает обеспечить совместными усилиями охрану банковской инфраструктуры от мародеров и вандалов. Только за последние 10 дней от поджогов, нападений и бессмысленного уничтожения имущества в городах Донецкой и Луганской областей пострадали 38 банкоматов и 24 отделения «ПриватБанка», захвачено 11 инкассаторских автомобилей. Попытки вооруженного захвата отделений банка сегодня ставят под угрозу не только безопасность, но и жизнь клиентов и сотрудников банка.

Служба безопасности «ПриватБанка» готова обеспечить координацию усилий милиции, СБУ, отрядов самообороны граждан для восстановления безопасной работы банковской инфраструктуры. Координацией такой работы занимается сегодня лично руководитель Службы безопасности «ПриватБанка» Станислав Крижановский, с которым можно оперативно связаться по мобильному телефону +38 050 328 80 22.



