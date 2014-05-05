Доходы госбюджета Украины выросли на 14,3 млрд гривень

За январь-апрель 2014 года в общий и специальный фонды Государственного бюджета Украины, по оперативным данным Государственной казначейской службы, поступило 120,4 млрд грн, что на 13,5%, или 14,3 млрд грн, больше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщается на сайте Госказначейства.

По оперативным данным Госказначейства, в январе-апреле 2014 года в общий фонд госбюджета поступило 106,2 млрд грн, что на 14,8 млрд грн, или на 16,2%, превышает показатель января-апреля 2013 года. В специальный фонд госбюджета за отчетный период поступило 14,2 млрд грн, что ниже прошлогоднего показателя на 500 млн грн, или на 3,4%.

Также сообщается, что в январе-апреле т.г. возмещено 13,1 млрд грн НДС, что на 5,4 млрд грн (на 29,2%) меньше соответствующего показателя за январь-апрель 2013 года.

Как сообщал УНИАН, за январь-март 2014 года в общий и специальный фонды Государственного бюджета Украины, по оперативным данным Государственной казначейской службы, поступило 88,7 млрд грн, что на 5,8%, или 4,9 млрд грн, больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Верховная Рада 27 марта приняла закон о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2014 год", предполагающий сокращение доходной части бюджета на 2014 год на 24,7 млрд грн и сокращение расходов на 23,8 млрд грн при дефиците бюджета в объеме 68,5 млрд грн.