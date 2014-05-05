На едином счете Госказначейства осталось 3,8 млрд гривень

Остаток средств на едином счете Государственной казначейской службы Украины на начало мая составил 3,811 млрд грн, что на 397,850 млн грн, или на 9,45% меньше, чем на начало апреля 2014 года, сообщается на сайте Госказначейства.

По информации Госказначейства, по сравнению с началом года остаток средств на едином счете Госказначейства вырос в 2,2 раза, а в годовом выражении, по сравнению с началом мая 2013 года, остаток вырос на 45,158 млн грн, или на 1,07%.

Напомним, что объем средств на едином казначейском счете постоянно изменяется, увеличиваясь во время поступления налогов и других обязательных платежей в государственный и местный бюджеты и снижаясь во время пиковых нагрузок по расходам.

Как сообщал УНИАН, остаток средств на едином счете Госказначейства на начало апреля составил 4,209 млрд грн, что на 618,864 млн грн, или на 17,24%, больше, чем на начало марта 2014 года.

В течение 2013 года остаток средств на едином счете Госказначейства дважды обновил исторический минимум за последние 10 лет, на начало января и ноября снизившись до 458 и 410 млн грн, соответственно.

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