В МВФ прогнозируют, что Украина с 2015 года сможет начать сокращение госдолга

Двухлетняя программа кредитования украинской экономики в объеме 17 млрд долларов, одобренная Советом директоров Международного валютного фонда в конце апреля, позволит нашей стране справиться с колебанием курса гривни, укрепит финансовую систему, сократит бюджетные разрывы и уравновесит ситуацию на энергетическом рынке, что в совокупности позволит начать сокращение государственного долга уже с 2015 года.

Об этом говорится в комментарии директора Европейского департамента МВФ Резы Могадама, опубликованном на сайте организации.

«Украина переживает второй за последние шесть лет глубокий экономический кризис. Столкнувшись с многими сложностями, включая резкое снижение золотовалютных резервов и невозможность выполнения своих внешних обязательств, власти провозгласили курс на комплексные и амбициозные реформы», - цитирует Могадама пресс-офис МВФ. «Без комплексных мер, дефицит бюджета и НАК «Нафтогаз Украины» достигнут запредельного показателя в 12% ВВП в 2014 году на фоне нестабильности государственных финансов. По мере достижения фискального выравнивания, Украина сможет в 2015-2016 годах сделать основной акцент на стимулировании реального сектора и усовершенствовании политики государственных расходов. В совокупности эти шаги позволят Украине уже с 2015 года сокращать объем государственного долга», - отметил эксперт.

В этой связи ключевыми реформами властей, по мнению Могадама, должны стать: уравновешивание курсовой политики посредством переноса акцентов монетарной политики на управление внутренней инфляцией. «Рост минимальной зарплаты должен быть пропорционален росту продуктивности», - отметил директор департамента МВФ.

Общая финансовая стабилизация, по словам Могадама, будет достигнута посредством усиления финансового регулирования и наблюдения – там, где это действительно необходимо.

«Стабилизация доходов бюджета и общая бюджетная консолидация в среднесрочной перспективе с последующим справедливым распределением средств позволит не только выполнить текущие обязательства, но и снизить бюджетный дефицит, - уверен Могадам. - В свою очередь, шаги по достижению энергетической независимости и сокращению фискальных разрывов по линии НАК «Нафтогаз» будут способствовать стабилизации в энергетическом секторе».

По словам Могадама, сегодня важно понимать, что предложенные реформы – это стартовая позиция. И потому немаловажную роль будут играть шаги по усовершенствованию процедур государственных закупок, борьбы с коррупцией, улучшению администрирования налогов, в особенности в части возвращения НДС.

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Как сообщал УНИАН, 30 апреля Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) одобрил двухлетнюю программу «стэнд-бай» для Украины в объеме 17,01 млрд долл. США (800% квоты) с немедленным предоставлением 3,19 млрд долл. Как ожидается, средства будут направлены на пополнение резервов Национального банка Украины и сокращение бюджетного дефицита. Переговоры властей с МВФ, как ключевым кредитором экономики Украины, возобновились в марте - после формирования нового Кабинета министров.