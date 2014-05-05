Украина в этом году сможет получить от МВФ $7,4 млрд

Украина в 2014 году сможет получить от Международного валютного фонда 7,441 млрд долл. в рамках кредитной программы «стенд-бай», одобренной руководством Фонда 30 апреля и опубликованной на официальном сайте МВФ.

Согласно документу, МВФ уже одобрил предоставление Украине 2,058 млрд СПЗ, что эквивалентно 3,189 млрд долл. Также на текущий год предусмотрено предоставление трех траншей объемом 914,7 млн СПЗ или 1,417 млрд долл., ожидаемых в июле, сентябре и декабре. Таким образом, в течение 2014 года Украина сможет получить 7,441 млрд долл. кредитных средств.

На 2015 год программа предусматривает предоставление четырех траншей по 1,372 млрд СПЗ или 2,126 млрд долл. в марте, июне, сентябре и декабре. И таким образом, в 2015 году Украина сможет получить 8,504 млрд долл.

Получение последнего транша объемом 686 млн СПЗ или 1,063 млрд долл. запланировано на март 2016 года.

Общая сумма, согласно графику, составляет 10,976 млрд СПЗ, что эквивалентно 17,008 млрд долл. и составляет 800% квоты.

Как сообщал УНИАН, исполнительный совет МВФ одобрил двухлетнюю программу «стэнд-бай» для Украины в объеме 17,01 млрд долл. США (800% квоты) с немедленным предоставлением 3,19 млрд долл. в рамках исключительной компетенции Фонда, при этом последующие выплаты будут зависеть от данных обзоров по критериям эффективности.

Ранее министр финансов Украины Александр Шлапак заявлял, что первый транш от МВФ в рамках кредитной программы может поступить уже 5-8 мая, в том числе около 1 млрд долл. будет направлено в резервы НБУ, 2 млрд – на покрытие дефицита госбюджета.

Согласно программе реформ, обнародованной МВФ, правительство Украины планирует снизить дефицит госбюджета до 3% ВВП к 2016 году при урегулировании дефицита «Нафтогаза» до нулевого уровня к 2018 году. Правительство будет обеспечивать стабильность цен при сохранении режима гибкого обменного курса, для чего к середине 2015 года будет внедрена политика инфляционного таргетирования. Реформирование финансового сектора предполагают усиление надзора и проведение стресс-тестирования банков. Критическими элементами программы, по мнению Фонда, являются преобразования в сфере госзакупок, налогового администрирования, борьбы с отмыванием денег и с коррупцией.

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