Еврокомиссия прогнозирует уверенный рост ВВП большинства стран Евросоюза

Экономики большинства стран Евросоюза в 2014-2015 годах выйдут в зону уверенного экономического роста. Об этом говорится в опубликованном сегодня весеннем экономическом прогнозе Еврокомиссии, передает "Прайм".

Так, первая экономика ЕС - Германия - после роста ВВП в 2013 году на 0,4 проц достигнет в 2014 году роста в 1,8% и выйдет на 2% в 2015 году. В то же время эти показатели несколько менее оптимистичны, чем в зимнем прогнозе ЕК - тогда эксперты ожидали роста ВВП Германии на 2,1 проц в нынешнем и следующем году.

Рост ВВП Франции в прошлом году составил 0,2%, а в 2014 году, по оценкам ЕК, вырастет до 1% и в 2015 году - до 1,5%. Зимний прогноз ЕК по росту ВВП Франции составлял 0,9% на 2014 год и 1,9% - на 2015 год.

Великобритания демонстрирует заметно лучшие результаты: 1,7% в 2013 году, 2,7% в 2014 году и 2,5% в 2015 году. Еврокомиссия несколько улучшила зимний прогноз, который составлял 2,4 и 2,3% на 2014 год и 2015 год соответственно.

Еврокомиссия ожидает значительной активизации экономики и в Восточной Европе. Ведущая страна этого региона - Польша - в нынешнем году удвоит показатель 2013 года - выйдя с 1,6% на 3,2% роста ВВП и несколько улучшит этот показатель в 2015 году - до 3,4%.

Что касается проблемных стран ЕС, то Еврокомиссия ожидает стабилизации ситуации и постепенного возобновления экономического роста практически повсюду. Так, Испания, где в 2013 году сохранился спад на уровне 1,3%, выйдет на рост в 1,1% в этом году и повысит его до 2,1% в 2015 году. Аналогичные показатели для Италии составят -1,9; 0,6; 1,2%, для Ирландии: -0,3; 1,7; 3,0%; для Греции: -3,9; 0,6; 2,9%. Столь заметный прогноз роста этих стран на 2015 год связан с глубиной падения их экономик в течение последних трех лет.

Вместе с тем спад продолжается в Португалии и на Кипре. ЕК оценила негативную динамику ВВП Португалии в 2013 году в -4,9%; в 2014 году - в -4,0 и в 2015 в -2,5% соответственно. Кипр может рассчитывать на возобновление роста только в 2015 году на уровне 0,9%, однако в прошлом и нынешнем годах Еврокомиссия ожидает падения ВВП страны на 5,4 и 4,8 проц соответственно.

В целом по 28 странам Евросоюза рост ВВП достигнет 1,6% в 2014 году и 2% в 2015 году. Таким образом, ЕК несколько повысила оценки экономического роста по сравнению с зимним прогнозом, когда они составили 1,4 и 1,9 проц соответственно.

Что касается 18 государств зоны евро, то Еврокомиссия ожидает роста ВВП на уровне 1,2% в 2014 году и 1,6 проц в 2015 году.