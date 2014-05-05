МВФ допускает падение гривни до 12-13 грн/долл.

Курс гривни к доллару на уровне 10,5-11,0 грн/долл. является экономически обоснованным, но возможно дальнейшее обесценивание гривни до уровня 12-13 грн/долл. при новых внешних потрясениях.

Об этом говорится в программе «стенд-бай» Международного валютного фонда для Украины, одобренной руководством Фонда 30 апреля и опубликованной на официальном сайте МВФ.

В документе подчеркивается, что стандартные количественные методы оценки на базе эффективной процентной ставки дают основание полагать, что гривня движется к своему фундаментально обоснованному курсу.

«Результаты анализа по трем подходам означают, что курс гривни на уровне 10,5-11,0 грн/долл. достаточно близкий к фундаментальному», - говорится в документе.

В то же время, фонд не исключает дальнейшего обесценивания гривни до уровня 12-13 грн/долл. при новых внешних потрясениях.

«Новые внешние потрясения, в том числе изменение цен на импортный газ или в торговых отношениях с Россией и ЕС могут изменить лежащий в основе дефицит текущего счета (платежного баланса - УНИАН) и передвинуть эту оценку до уровня 12-13 грн/долл.», - отмечается в документе.

Как сообщал УНИАН, МВФ одобрил двухлетнюю программу «стэнд-бай» для Украины в объеме 17,01 млрд долл. США (800% квоты) с немедленным предоставлением 3,19 млрд долл. в рамках исключительной компетенции Фонда, при этом последующие выплаты будут зависеть от данных обзоров по критериям эффективности.

По словам министра финансов Украины Александра Шлапака, первый транш МВФ в рамках кредитной программы может поступить уже 5-8 мая, в том числе около 1 млрд долл. будет направлено в резервы НБУ, 2 млрд – на покрытие дефицита госбюджета.

Напомним, что в феврале НБУ перешел к гибкому курсообразованию на валютном рынке и принял решение не вмешиваться в валютный рынок в форме интервенций.

По состоянию на понедельник, 14 апреля, официальный курс гривни достиг пикового значения - 12,98 грн/долл., таким образом, с начала года гривня девальвировала к доллару США более чем на 60%. После этого гривня начала планомерно укрепляться, и сегодня, 5 мая, НБУ установил курс гривни к доллару на уровне 11,40 грн/долл.

Эксперты ожидают дальнейшего укрепления гривни благодаря поддержке Международного валютного фонда и других международных организаций при продолжении активных мер Нацбанка против валютных спекулянтов и стабилизации политической ситуации в стране.

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