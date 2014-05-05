Доллар на закрытии межбанка вырос до 11,85 грн

В понедельник, 5 мая, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 11,4000/11,8000, к 12:00 сузился спрэд до 11,5000/11,8000. К закрытию торгов ценовые уровни поднялись до 11,6500/11,8500, сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг.

Рынок евро-гривня открылся котировками 15,8140/16,3715, к 12:00 цены ушли вверх до 15,9535/16,3755. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 16,1615/16,4450.

Рублевый рынок открылся котировками 0,3181/0,3292, к 12:00 цены повысились до 0,3210/0,3294. К закрытию торгов цены достигли уровня 0,3238/0,3295.

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В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 35,8175 (+0.1875).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3865/1,3885.