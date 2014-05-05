Объем возмещений НДС в апреле составил 4,2 млрд гривень - Госказначейство

Объем возмещений налога на добавленную стоимость предприятиям и организациям Украины в апреле составил 4,19 млрд грн, причем возмещения получили почти 1500 организаций, компаний и учреждений страны.

Об этом говорится в отчете Государственной казначейской службы, впервые опубликованном по поручению правительства Украины.

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Наибольший объем возмещений пришелся на Донецкую область, где он составил более 2,1 млрд грн (возмещения получили 54 предприятия), наименьший - на Ривненскую - 6 млн грн (53 предприятия) и Житомирскую область - 11,2 млн грн (67 предприятий).

В целом по Украине объем возмещений налога на добавленную стоимость предпринимателям Украины в 1-м квартале текущего года составил 8,9 млрд грн, а в первой декаде апреля - 1,4 млрд грн.