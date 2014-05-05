Более $1 млрд от МВФ пойдет в резервы Нацбанка

Более 1 млрд долл. из первого транша Международного валютного фонда будут зачислены в золотовалютные резервы Национального банка Украины, что позволит укрепить финансовую систему и усилить стабильность национальной валюты, сообщила УНИАН пресс-служба НБУ со ссылкой на заявление главы Нацбанка Степана Кубива.

Глава НБУ напомнил, что Украина получит первый транш от МВФ в объеме 3,19 млрд долл. уже в ближайшие дни.

«Эта программа открывает новые возможности для более широкой финансовой поддержки международных финансовых институтов», - сказал Кубив и отметил, что поступление средств от международного сообщества станет позитивным сигналом для иностранных инвесторов и отечественного бизнес-сообщества, что будет способствовать улучшению инвестиционного климата и усилению стабильности национальной валюты.

«Совместные усилия специалистов Национального банка, правительства Украины и Международного валютного фонда сделали возможным получение такой финансовой поддержки МВФ, - добавил Кубив. - Мы осознаем всю полноту нашей ответственности и ставим перед собой амбициозные задачи, среди которых реформирование финансового сектора и обеспечение надежной, прозрачной и стабильной работы банковской системы Украины, что, в свою очередь, поможет нашей стране продемонстрировать в недалеком будущем устойчивый экономический рост».

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Как сообщал УНИАН, МВФ одобрил двухлетнюю программу предоставления помощи Украине «стэнд-бай» в объеме 17,01 млрд долл. США (800% квоты) с немедленным предоставлением 3,19 млрд долл. в рамках исключительной компетенции Фонда. При этом последующие выплаты будут зависеть от данных обзоров по критериям эффективности.

В феврале НБУ перешел к гибкому курсообразованию на валютном рынке и принял решение не вмешиваться в валютный рынок в форме интервенций.

По состоянию на понедельник, 14 апреля, официальный курс гривни достиг пикового значения - 12,98 грн/долл. Таким образом, с начала года гривня девальвировала к доллару США более чем на 60%. После этого гривня начала планомерно укрепляться, и сегодня, 5 мая, НБУ установил курс гривни к доллару на уровне 11,40 грн/долл.

Эксперты ожидают дальнейшего укрепления гривни благодаря поддержке Международного валютного фонда и других международных организаций при продолжении активных мер Нацбанка против валютных спекулянтов и стабилизации политической ситуации в стране.

Золотовалютные резервы Национального банка Украины на 1 апреля 2014 года составили 15,086 млрд долл.