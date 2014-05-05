МВФ рекомендует Нацбанку продолжить поддержку ликвидности банков

Как отмечается в документе, программа Фонда направлена на укрепление устойчивости финансовой системы Украины посредством поддержки банковской ликвидности, оценки финансовой устойчивости банков, реструктуризации и рекапитализации банков, совершенствования надзора и урегулирования проблемной задолженности банков.

В частности, согласно документу, Нацбанк в ближайшей перспективе должен продолжить обеспечение ликвидности банков для поддержки их платежеспособности. Кроме того, НБУ пересмотрит требования к обязательным резервам и будет требовать от крупнейших банков еженедельные прогнозы движения денежных средств, чтобы обеспечить прозрачность и оперативность инструментов по поддержке ликвидности.

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В рамках мер по выявлению банков, требующих рекапитализации и реструктуризации, НБУ проведет независимую диагностику 35 крупнейших банков, на которые приходится около 82% активов банковской системы. Тестирование 15 крупнейших банков будет завершено к концу июля, еще 20 крупнейших банков – к концу сентября 2014 года. Для обеспечения платежеспособности банков НБУ будет требовать от них представить бизнес-планы, подтверждающие достаточный уровень капитала из расчета до 2016 года.

Для приведения системы контроля в соответствие с лучшей международной практикой НБУ позволит банкам постепенно выравнивать нормативы валютной позиции финучреждений в течение 20 месяцев, до декабря 2015 года, чтобы снизить негативное влияние на капитал банков резких скачков обменных курсов.

При технической поддержке МВФ Нацбанк сравнит практику применения международных стандартов финансовой отчетности в Украине с ведущей международной практикой и после консультаций с МВФ и Всемирным банком до конца ноября 2014 года разработает руководство для совершенствования этой практики. Также Нацбанк предоставит МВФ и ВБ оценку соответствия Украины требованиям Базельского комитета по банковскому надзору и подготовит план для устранения отклонений в течение следующих 12-24 месяцев.

С целью усиления контроля проблемных заемщиков НБУ принял решение создать централизованный кредитный реестр, предполагающий обмен информацией между всеми участниками рынка. Правовая основа для функционирования реестра будет разработана к концу августа 2014 года. Ожидается, что реестр начнет работать в августе 2015 года.

Важным шагом для восстановления устойчивости банков и возобновления кредитования является урегулирование просроченных кредитов, которые, согласно данным НБУ, на конец марта достигли 13,3% кредитов банков и покрыты резервами на 80%. МВФ подчеркивает, что согласно методике Фонда, с учетом данных по реструктуризированным кредитам, эта доля составляет 23% и будет расти на фоне состояния экономики. В связи с этим правительство рассматривает возможность разрешить банкам проводить реструктуризацию кредитов в досудебном порядке, о чем будет принято окончательное решение до конца октября 2014 года. В свою очередь, НБУ будет привлекать для оценки политики реструктуризации банковских кредитов аудиторские фирмы, а проведение такой оценки планируется завершить до конца октября 2014 года.

Как сообщал УНИАН, МВФ одобрил двухлетнюю программу «стэнд-бай» для Украины в объеме 17,01 млрд долл. США (800% квоты) с немедленным предоставлением 3,19 млрд долл. в рамках исключительной компетенции Фонда, при этом последующие выплаты будут зависеть от данных обзоров по критериям эффективности.

По словам министра финансов Украины Александра Шлапака, первый транш МВФ в рамках кредитной программы может поступить уже 5-8 мая, в том числе около 1 млрд долл. будет направлено в резервы НБУ, 2 млрд долл. – на покрытие дефицита госбюджета.