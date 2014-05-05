Путин подписал закон о создании в РФ национальной платежной системы

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о создании национальной системы платежных карт (НСПК).

Об этом сообщают Вести Экономика со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"Законом в целях обеспечения бесперебойности, эффективности и доступности оказания услуг по переводу денежных средств предусмотрено создание национальной системы платежных карт", - говорится в справке к документу.

Вопрос о создании российской НСПК появился в повестке дня после введения в марте санкций США против банка "Россия", что привело к отказу международных платежных систем Visa и MasterCard обслуживать карты банка и карты некоторых других банков.

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Документ также затрагивает механизм санкций в случае сбоя осуществления платежей международными платежными системами. В законопроекте содержится поправка о рублевых расчетах во внешнеторговых сделках российских компаний и о праве банков страны закрывать счета резидентов США, чтобы обезопасить себя от санкций по FATCA.

Как сообщал УНИАН, после аннексии Россией украинского Крыма США ввели санкции против РФ. Так, 20 марта Министерство финансов США опубликовало список россиян, в отношении которых введены экономические санкции. Этот список включает в себя 20 человек, среди которых близкие к Путину бизнесмены, высокопоставленные сотрудники администрации Кремля и банк «Россия».

После этого международные платежные системы Visa и MasterCard заморозили операции по картам банка «Россия».

27 марта президент России Владимир Путин заявил, что РФ будет создавать собственную платежную систему. 15 апреля Медведев предложил сделать российскую платежную систему «по возможности независимой» от центров принятия решений вне российской юрисдикции.