Банки приостанавливают работу некоторых отделений на востоке Украины

Согласно сообщению пресс-службы «Укрсиббанка», финансовое учреждение приостановило деятельность отделений в Славянске, Константиновке и Краматорске, а также 10 отделений в Одессе из соображений безопасности.

Как сообщила пресс-служба UniCredit Bank, банк приостановил работу отделения в Славянске.

«По поводу остальных - обсуждение идет, но на данный момент никаких решений нет», - говорится в сообщении пресс-службы.

Пресс-служба «Райфайзен Банка Аваль» сообщила о временной приостановке работы: по состоянию на 5 мая не работают 25 отделений в Донецкой в Луганской областях. В то же время, в пресс-службе банка отметили, что решения о работе отделений на востоке Украины пересматриваются ежедневно.

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Согласно сообщению пресс-службы государственного “Ощадбанка”, учреждение также приостановило работу всех отделений на территории Славянска и Краматорска.

“Руководствуясь соображениями безопасности персонала, в связи с активной фазой АТО в Славянске и Краматорске вынуждено закрыты все отделения банка. Усилены меры по охране всех отделений банка в этих областях”, - говорится в сообщении.

При этом остальные отделения “Ощадбанка” в Донецкой и Луганской областях работают в обычном режиме.

Как сообщал УНИАН, «ПриватБанк» временно остановил работу своих отделений на территории Донецкой и Луганской областей.

В середине апреля вооруженные лица начали захватывать административные здания в ряде городов Донецкой области, а также в Луганске.

15 апреля на севере Донецкой области началась антитеррористическая операция.