Гривня может укрепиться до 11 грн за доллар - аналитик

После получения Украиной кредитного транша от Международного валютного фонда и стабилизации ситуации на юго-востоке страны курс гривни может укрепиться до уровня 11 грн/долл. в течение нескольких месяцев, сказал в комментарии УНИАН финансовый аналитик консалтинговой компании «Альпари» Александр Михайленко.

Эксперт напомнил, что достижение соглашения с МВФ позволит рассчитывать на привлечение дополнительных средств в размере около 15 млрд долл. от Европейского Союза.

«Это обеспечит поддержку гривне, украинскому долговому рынку, а также приведет к повышению кредитных рейтингов нашей страны. Снижение стоимости займов упростит процесс проведения экономических реформ, колебания курса гривни станут менее размашистыми и более предсказуемыми, кроме того, снизится разница между ценами покупки и продажи валюты на наличном и безналичном рынках», - сказал Михайленко.

По мнению эксперта, снижение волатильности на валютных рынках будет способствовать сокращению валютных рисков бизнеса и позволит более точно прогнозировать будущие денежные потоки. Население также выиграет от стабилизации валютного рынка, поскольку в настоящее время валютные риски закладываются в цену конечной продукции, и снижение этих рисков будет способствовать стабилизации розничных цен и на рынке энергоносителей.

Михайленко отметил, что основные риски сейчас находятся в политической плоскости, но у МВФ есть опыт работы со странами, находящимися в состоянии политической неопределенности, и Фонд уже учел экономические последствия аннексии Крыма в своей программе.

«Получение средств МВФ ухудшит и без того напряженные отношения с РФ. В этом случае можно ожидать дальнейшего снижения товарооборота и ужесточения внешнего давления на валютный рынок Украины. В качестве примера последнего можно привести спешку в отказе от обращения гривни в Крыму», - сказал Михайленко.

Как сообщал УНИАН, МВФ одобрил двухлетнюю программу «стэнд-бай» для Украины в объеме 17,01 млрд долл. США (800% квоты) с немедленным предоставлением 3,19 млрд долл. в рамках исключительной компетенции Фонда, при этом последующие выплаты будут зависеть от данных обзоров по критериям эффективности.

По словам министра финансов Украины Александра Шлапака, первый транш МВФ в рамках кредитной программы может поступить уже 5-8 мая, в том числе около 1 млрд долл. будет направлено в резервы НБУ, 2 млрд долл. – на покрытие дефицита госбюджета.

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Напомним, что в феврале НБУ перешел к гибкому курсообразованию на валютном рынке и принял решение не вмешиваться в валютный рынок в форме интервенций.

По состоянию на понедельник, 14 апреля, официальный курс гривни достиг пикового значения - 12,98 грн/долл., таким образом, с начала года гривня девальвировала к доллару США более чем на 60%. После этого гривня начала планомерно укрепляться, и сегодня, 5 мая, НБУ установил курс гривни к доллару на уровне 11,40 грн/долл.

Эксперты ожидают дальнейшего укрепления гривни благодаря поддержке Международного валютного фонда и других международных организаций при продолжении активных мер Нацбанка против валютных спекулянтов и стабилизации политической ситуации в стране.