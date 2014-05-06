Украина при сотрудничестве с МВФ не должна оглядываться на Россию - аналитик

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал директор аналитической группы Da Vinci AG Анатолий Баронин.

«Реакция России на возобновление сотрудничества с МВФ не должна быть для Киева определяющей. Сегодня очевидно, что прежняя политика параллельного выстраивания отношений и с Западом, и с Россией уже невозможна, прежде всего из-за неприятия ее Кремлем. Москва взяла курс на уничтожение Украины как целостного государства, поэтому я не вижу никакого смысла в том, чтобы пытаться удержаться на двух стульях, в том числе ориентируясь на ее кредитные ресурсы», – сказал Баронин.

Эксперт не исключает, что получение Украиной кредитных средств МВФ будет сопровождаться усилением давления Москвы в связи с требованиями расчетов за газ и уплаты штрафных санкций по газовым контрактам, и к этому нужно быть готовыми.

В то же время, Баронин подчеркнул, что получение кредита МВФ окажет очень крайне позитивное влияние на экономику Украины. «Во-первых, это улучшение ситуации на рынках заимствований. Для Украины открываются двери к международному финансовому сотрудничеству. Стоимость привлечения заемных средств как на государственном, так и на корпоративном уровне будет существенно снижена. Суверенные рейтинги будут повышены. Это значительно снизит давление на экономику страны», – отметил он.

Во-вторых, отметил Баронин, будет стабилизирован курс национальной валюты. «Если финрегулятор продолжит отсечение валютных спекулянтов от межбанка и сохранит административное давление на рынок на фоне сдержанности в интервенциях, то кредит МВФ даст возможность снизить волатильность национальной валюты, зафиксировать ее на экономически обоснованном уровне 10,8-11,5 грн/ долл., повысить прогнозируемость валютного рынка и снизить общую долговую нагрузку», – сказал он и добавил, что стабилизация на макроуровне даст возможность улучшить ситуацию и в реальном секторе экономики благодаря ее оживлению, кредитованию, зарубежному инвестированию.

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В то же время, подчеркнул Баронин, нужно понимать, что кредитные средства МВФ сами по себе не приведут к выходу Украины из кризиса. «Это эффективный и сравнительно дешевый финансовый инструмент, который правительство может использовать для стабилизации экономики. Это важный сигнал для внешних рынков и зарубежных инвесторов. Но его необходимо подкреплять эффективной государственной экономической политикой. Так или иначе, необходимы фундаментальные реформы, ликвидация сепаратизма на Востоке, подрывающего приток инвестиций, повышение прозрачности использования бюджетных средств, борьба с коррупцией и т. д.», – сказал он.

По мнению эксперта, ресурсы МВФ – это поддержка макроуровня, которая не предназначена для социальных выплат или дотаций отдельных отраслей. «Ключевое направление – это насыщение международных резервов (ЗВР) или в редких случаях – покрытие бюджетного дефицита. В настоящее время, на наш взгляд, для Украины приоритетом является наполнение ЗВР для повышения устойчивости национальной валюты и снижения рисков при выплатах внешних долговых обязательств», – резюмировал Баронин.

Как сообщал УНИАН, МВФ одобрил двухлетнюю программу «стэнд-бай» для Украины в объеме 17,01 млрд долл. США (800% квоты) с немедленным предоставлением 3,19 млрд долл. в рамках исключительной компетенции Фонда, при этом последующие выплаты будут зависеть от данных обзоров по критериям эффективности.

По словам министра финансов Украины Александра Шлапака, первый транш МВФ в рамках кредитной программы может поступить уже 5-8 мая, в том числе около 1 млрд долл. будет направлено в резервы НБУ, 2 млрд долл. – на покрытие дефицита госбюджета.