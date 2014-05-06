Налоговая и таможня Украины будут ежемесячно отчитываться перед МВФ

Международный валютный фонд намерен ежемесячно и ежеквартально получать и анализировать информацию от Государственных налоговой и таможенной служб Украины, включая данные о собранных налогах, таможенных платежах и предоставленных льготах и возмещениях.

Об этом говорится в специальном отчете МВФ по Украине, опубликованном на сайте организации.

«Государственная налоговая служба и Государственная таможенная служба должны не позднее 25 числа каждого месяца подавать данные о полученных доходах, а также об отложенных платежах и наложенных штрафах. Кроме того, Государственная налоговая служба должна ежеквартально подавать отчеты о предоставленных налоговых льготах с указанием объема, длительности льготы, непосредственного получателя льготы, а также предположительного расчета потерь бюджета из-за льготного налогообложения», - говорится в докладе.

Кроме того, ежемесячными, как ожидается, должны быть доклады налоговой службы по взиманию и возмещению налога на добавленную стоимость с указанием не только выплат, но и заявок от предприятий, а также с указанием причин отсутствия или отказа в возмещении налога, в случаях, если таковые будут иметь место.

«Также мы ожидаем предоставления ежемесячных докладов по общему наполнению доходной части государственного бюджета в части налоговых поступлений и ежемесячных докладов по выполнению местных бюджетов», - говорится в докладе МВФ.

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Ранее Международный валютный фонд прогнозировал рост доходной части государственного бюджета Украины по итогам 2014 года до 677,3 млрд грн при одновременном росте расходной части до 755,3 млрд грн, что существенно превышает заложенные правительством показатели в 475,3 млрд грн и 546,2 млрд грн соответственно. Однако эти показатели, как отмечали в МВФ, достижимы в рамках программы реформ, одобренных и проводимых правительством Украины и поддержанных специалистами Фонда.

МВФ является ключевым кредитором Украины. В ночь на 1 мая Совет директоров Фонда одобрил двухлетнюю программу кредитования экономики Украины общим объемом 17 млрд долл., из которых 7,4 млрд долл. могут поступить в Украину уже в текущем году.