США требуют от швейцарского банка Credit Suisse выплаты более $1 млрд

Министерство юстиции США добивается от швейцарского банка Credit Suisse выплаты более $1 млрд за то, что этот финансовый институт оказывал содействие состоятельным американцам в уклонении от уплаты налогов.

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на электронную версию американской газеты The Wall Street Journal.

По сведениям источников издания, власти США уверены, что смогут вынудить второй по величине банк Швейцарии признать эти нарушения и пойти на данную сделку, которая будет подразумевать отказ минюста от претензий. Издание указывает, что официально о ней может быть объявлено уже в ближайшие дни. Представители Credit Suisse пока отказываются от комментариев.

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Как отмечает The Wall Street Journal, эксперты минюста США в настоящее время также проводят консультации с представителями Федеральной резервной системы, выполняющей в США функции центрального банка, с целью добиться гарантий того, что данная сделка не вынудит Credit Suisse уйти с американского рынка и не нанесет ущерба экономике США.