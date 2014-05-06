Португалия официально вышла из международной антикризисной программы

Португалия официально вышла из-под действия международной антикризисной программы.

Об этом заявил по итогам планового заседания Еврогруппы ее председатель Йерун Дейсселблум, сообщает Прайм.

"Мы полностью поддерживаем решение правительства Португалии о завершении программы", - подчеркнул он.

Срок действия программы трехлетней антикризисной макрофинансовой помощи зоны евро и МВФ для Португалии истекает 17 мая. Лиссабон принял решение не просить международных кредиторов о дополнительной помощи.

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2 мая это решение одобрила экспертная "тройка" международных кредиторов (Еврокомиссии, ЕЦБ и МВФ). Португалия наряду с Грецией, Ирландией и Кипром получила помощь международных кредиторов для спасения от дефолта в разгар кризиса суверенной задолженности в зоне евро.

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Объем программы составил 78 млрд евро. Португалия стала второй после Ирландии страны, которая вернулась на международные финансовые рынки, с одобрения Еврогруппы, ЕЦБ и МВФ.