МВФ прогнозирует рост доходов бюджета Украины до 677 млрд гривень

Международный валютный фонд прогнозирует рост доходной части государственного бюджета Украины по итогам 2014 года до 677,3 млрд грн при одновременном росте расходной части до 755,3 млрд грн, что существенно превышает заложенные правительством показатели в 475,3 млрд грн и 546,2 млрд грн соответственно.

Как отмечается в специальном исследовании МВФ по Украине, опубликованном на сайте организации, эти показатели достижимы в рамках программы реформ, одобренных и проводимых правительством Украины и поддержанных специалистами Фонда.

В частности, в МВФ прогнозируют, что ключевой составляющей доходов станут налоговые поступления, которые вырастут почти втрое по сравнению с показателем 2013 года и составят 601,9 млрд грн. Основной составляющей налоговых поступлений станет налог на прибыль и налог с доходов (прогноз поступлений составит 125,6 млрд грн), единый соцвзнос (200 млрд грн), НДС (146,1 млрд грн) и акциз (46,8 млрд грн).

Основную часть расходов – 718,8 млрд грн составят текущие расходы, включающие все социальные выплаты, пенсии, субсидии предприятиям и закупку товаров и услуг.

Кроме того, МВФ прогнозирует сокращение дефицита бюджета Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» до 50,4 млрд грн.

Ранее МВФ прогнозировал, что политика сокращения государственных расходов, в том числе замораживание зарплат, пенсий и бюджетных субсидий, позволит украинскому правительству по итогам 2014 года сэкономить порядка 2% ВВП страны. В то же время, в МВФ положительно оценили эффект увеличения доходов бюджета. В частности, по оценкам специалистов Фонда, политика правительства по сохранению налоговых ставок и расширению налоговой базы позволит повысить доходы страны на 1,3% ВВП. Ключевыми статьями пополнения доходной части бюджета были названы: упразднение льготы по НДС для экспортеров зерна (0,3% ВВП), увеличение платы за пользование недрами (0,1% ВВП) и землей (0,3% ВВП), введение НДС на лекарства (0,1% ВВП), а также борьба с теневым сектором и уклонением от уплаты налогов (0,4% ВВП).

МВФ является ключевым кредитором Украины. В ночь на 1 мая Совет директоров Фонда одобрил двухлетнюю программу кредитования экономики Украины общим объемом 17 млрд долл., из которых 7,4 млрд долл. могут поступить в Украину уже в текущем году.